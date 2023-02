RUGBY. Les meilleurs joueurs du Tournoi des 6 Nations sont-ils tous Écossais ?

Cette année, et encore plus que les éditions précédentes, l'équipe d'Écosse compte dans ses rangs des joueurs extrêmement talentueux, qui brillent depuis le début de la compétition.

Finn Russell, le génie écossais

Considéré par certains comme le meilleur joueur de la compétition depuis le début du 6 Nations, l'ouvreur du Racing 92 n'en finit plus d'impressionner. Face à l'Angleterre, le joueur de 30 ans a fortement contribué au succès de son équipe, à Twickenham, en animant avec justesse le jeu du XV du chardon, avec très peu de déchets. Ensuite, face au Pays de galles, le fantasque écossais a livré une véritable masterclass, et a été fort logiquement élu homme du match à la fin de la rencontre. Durant la partie, ce dernier a réalisé 3 passes décisives, ce qui constitue un record personnel, car c'est le premier joueur Écossais à réaliser cette prouesse dans le Tournoi des 6 Nations. Il a même été élu joueur de la deuxième journée de la compétition. Pour affronter la France, Russell sera le danger numéro 1 de son équipe, tant il est habitué au jeu des Français. En effet, arrivé en 2018 de Glasgow, le joueur aux 66 sélections internationales évolue depuis 5 saisons en Top 14, et connaît désormais par cœur les individualités que l'équipe de France possède. Au sommet de sa forme et avec une confiance maximale, Finn Russell compte bien faire déjouer les pronostics ce dimanche à Paris.

Duhan Van der Merwe, le facteur X

Comment passer à côté du gabarit impressionnant et du talent de Duhan Van der Merwe ? Le "super-héros" écossais a été l'auteur du plus bel essai de la compétition pour le moment, avec une course de plus de 50 mètres, échappant à 5 joueurs anglais avant de plonger dans l'en-but. Durant la rencontre, le Sud-Africain d'origine a planté un doublé, et a été homme du match. Tout aussi impressionnant face aux Gallois, Van der Merwe a fait une passe décisive, montrant également ses qualités de relayeur. Contre le XV du Poireau, l'ailier surpuissant a battu 8 défenseurs et parcouru pas moins de 150 mètres, ce qui est totalement colossal. Il est actuellement le meilleur marqueur de la compétition avec l'Irlandais James Lowe, et l'Anglais Max Malins. Duhan Van der Merwe avait d'ailleurs déjà martyrisé la défense des Bleus, en 2021, lors du dernier succès des Écossais au Stade de France. Cette fois, les hommes de Fabien Galthié sont prévenus, et Van der Merwe devra être neutralisé durant 80 minutes.

Jamie Ritchie, capitaine courage

Le troisième joueur que nous allons vous présenter n'est autre que le capitaine de la formation écossaise. Jamie Ritchie ne compte seulement que 17 sélections avec l'Écosse, mais est déjà une pièce maitresse de son équipe, car il en est le capitaine. À tout juste 26 ans, le joueur d'Édimbourg impressionne par sa maturité, lui qui enchaîne les titularisations depuis le début de saison. En 16 matchs joués depuis septembre, le natif de Dundee a toujours été titulaire, et affiche un niveau de jeu très élevé lors de chaque sortie. Avec son bandeau cachant ses longs cheveux bouclés, Jamie Ritchie incarne parfaitement la nouvelle génération écossaise, qui semble enfin être arrivée à maturité, après de longues années d'espérance. Au niveau du jeu, Ritchie est le prototype parfait du troisième ligne écossais par excellence ! Guerrier, intelligent, adroit ballon en main et hyperactif, ce dernier est un électron libre permanent entre les avants et la ligne de trois-quarts. Par ailleurs, il n'est pas rare de voir ce dernier être utilisé dans la zone des 15 mètres, lorsque les attaques écossaises se multiplient. Dimanche après-midi, le capitaine de l'Écosse sera une menace supplémentaire.

