RUGBY. 6 Nations. 15 de France. Et si Galthié sortait Ntamack et/ou Ramos ?

Avant le match de dimanche entre l'équipe de Franc et l'Écosse, les spéculations quant à la composition de départ vont bon train. Ntamack et Ramos sont-ils sur la sellette ?

Danty, une place de titulaire indiscutable ?

Alors que le joueur de La Rochelle a fait son retour seulement 40 minutes face à Castres ce week-end, après un peu plus de 6 semaines de convalescence, il semblerait bien que cela suffise pour qu'il intègre le 15 de départ des Bleus. Si Moefana devrait en payer les frais, la politique de Galthié a toujours été claire à ce niveau-là, lui qui préfère titulariser des joueurs expérimentés, utile pour le collectif, plutôt que des joueurs dans une forme actuelle. Naturellement, les observateurs du rugby français voient en Danty, la solution à certains problèmes récurrents des Bleus, notamment lors des deux derniers matchs. En effet, Jean-Baptiste Lafond, consultant chez Eurosport, a tenu à s'exprimer quant au retour du Rochelais : " Danty est rassurant, c'est un sénateur, un titulaire indiscutable qui ne bouge jamais. Ce n'est pas du carton plaqué, c'est du chêne à merrain, c'est 100 kilos de barbaque et ça ne perd pas un ballon. Sa blessure n'est pas aussi importante qu'on le pensait, donc je suis prêt à mettre une pièce sur sa titularisation ce week-end."

Ramos et Ntamack sont-ils en danger ?

Bien que les deux joueurs du Stade Toulousain soient des cadres de cette équipe de France, rien n'est figé dans le marbre dans le sport de haut niveau, encore moins à 6 mois de la Coupe du monde en France. Au vu des dernières prestations des deux hommes, pouvons-nous considérer que leurs avenirs en Bleus soient en danger ? Il faut se rendre à l'évidence, non, il ne l'est pas. Si Ramos, s'est montré moins rassurant qu'à l'accoutumer, et Ntamack moins influent dans le jeu que lors de ses précédentes sorties, les deux hommes devraient tout de même commencer la partie face au XV du Chardon. Cependant, Jaminet attend impatiemment son tour, lui qui était un des titulaires de la dernière édition victorieuse du Tournoi des 6 Nations. De ce fait, il n'est pas impossible de revoir l'arrière du Stade Toulousain sur une des feuilles de matchs lors des prochaines rencontres du 6 Nations. Pour Jalibert, la donne semble plus complexe, mais le Bordelais est plus que légitime d'avoir l'occasion de montrer ses capacités, avec le numéro 10 dans le dos. Pour Jean-Baptiste Lafond, les deux pourraient également évoluer ensemble ce week-end : " Ils ont sûrement pensé à un coup de Ja-Ja, avec Jaminet en 15 et Jalibert en 10. Alors soit tu fais un coup de Ja-Ja, sois, tu remets en question Ramos et Ntamack, et tu joues sur leur amour-propre, leur fierté, même si je pense qu'un des deux va sauter dès ce week-end."