RUGBY. Les États-Unis retrouvent la Coupe du Monde, les Samoa au bord du précipice

Deux ans après avoir manqué le train de France 2023, les États-Unis ont décroché leur billet pour la Coupe du Monde 2027 en Australie.

Un parfum de rédemption flotte du côté de Denver.

Devant leur public, les États-Unis ont signé dimanche une victoire précieuse face aux Samoa (29-13), lors du match pour la cinquième place de la Pacific Nations Cup. Au-delà du score, c’est bien l’enjeu qui comptait : ce succès offre aux Eagles leur billet direct pour la Coupe du Monde 2027 en Australie.

Un succès fondateur

Un soulagement immense pour un rugby américain encore marqué par l’humiliation de 2022, quand les joueurs avaient échoué à se qualifier pour le Mondial en France. Pour une nation qui accueillera l’événement en 2031, l’absence de 2023 avait été vécue comme une gifle, symbole d’un sport en crise d’identité. Cette fois, les Eagles n’ont pas tremblé dans le money-time. Deux essais coup sur coup du deuxième ligne Jason Damm (74e) et du talonneur Kaleb Geiger (76e), ajoutés à la précision du buteur Mitch Wilson, ont scellé une rencontre jusque-là cadenassée.

Le contenu n’a pas été flamboyant. Beaucoup de déchets techniques, peu d’inspiration offensive, mais une discipline retrouvée et un pack solide. C’est finalement la constance américaine qui a fait la différence dans le dernier quart d’heure, quand les Samoa ont craqué physiquement.

Le rugby américain enfin sur la bonne voie ?

Pour les Américains, cette qualification est plus qu’un ticket. C’est un signal envoyé à tout un écosystème. La Major League Rugby, encore balbutiante mais en croissance, a besoin d’un relais international. La Fédération, fragilisée financièrement il y a peu, retrouve un peu d’air. Et surtout, les Eagles retrouvent une crédibilité sur la scène mondiale, eux qui avaient pris l’habitude d’enchaîner les raclées contre les grandes nations.

En revanche, l’histoire est bien plus cruelle pour les Samoa. Présents à toutes les Coupes du Monde depuis 1991, les îliens voient la qualification sérieusement se compliquer. Il leur reste une chance : un barrage aller-retour face au Chili, les 20 et 27 septembre. Le vainqueur ira directement en Australie. Le perdant devra s’accrocher à une ultime possibilité : le tournoi de repêchage de Dubaï, du 8 au 18 novembre, où l’attendent déjà la Namibie, la Belgique et le représentant sud-américain (Paraguay ou Brésil).

La Coupe du Monde 2027 comptera 24 équipes, une première. Avec les États-Unis, on connaît désormais 22 qualifiés. Les Samoa devront cravacher pour être du voyage. Les Eagles, eux, savourent enfin leur retour sur la grande scène.