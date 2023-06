RUGBY. ''Les arbitres ont besoin de soutien'', Ben O’Keeffe tire sur la sonnette d’alarme après la finale du Super Rugby

Arbitre de la finale du Super Rugby Pacific entre les Crusaders et les Chiefs, Ben O’Keefe a révélé avoir reçu de nombreuses insultes après la rencontre. Un fléau qui ne cesse de croître.

''Le rugby, un sport de voyous, joué par des gentlemen''. Voilà une phrase que vous avez déjà certainement entendu, et ce peu importe votre âge. Et si cet adage se vérifie toujours grâce au professionnalisme des joueurs, les supporters eux, s’en sortent beaucoup moins bien. En effet, de plus en plus de fans n’hésitent pas à s’adresser de manière virulente aux arbitres, pourtant essentiels au bon fonctionnement de notre passion, voire parfois à les insulter ou encore les menacer. Un fléau qui ne cesse de croître à cause notamment des réseaux sociaux, qui permettent à certains ''supporters'' de laisser éclater leur rage, tout en garantissant un certain anonymat. D’ailleurs, l’arbitre néo-zélandais Ben O’Keeffe, qui officiera d’ailleurs lors de la prochaine Coupe du Monde, s’est exprimé à ce sujet, suite à la finale du Super Rugby Pacific. Via ses propres réseaux, l’arbitre de 34 ans, qui était au sifflet de la rencontre Crusaders vs Chiefs, est revenu sur les différentes réactions d’après match, que ce soit sur internet ou non d’ailleurs.

XV de France. Pourquoi Fabien Galthié doit regarder la finale du Super Rugby avec attention ?En effet, de nombreux fans des Chiefs n’ont pas apprécié que Ben O’Keefe pénalise leur équipe à plusieurs reprises, en distribuant 3 cartons jaunes. D’abord hués dans le stade, O´Keeffe et ses adjoints ont ensuite reçu de nombreuses menaces et insultes, que l’arbitre principal de la rencontre a d’ailleurs partagé, tout en délivrant le message suivant : ‘’La violence, sous quelque forme qu’elle soit, n’est pas acceptable. Malheureusement, en tant qu’arbitre de haut niveau, j’ai dû accepter et m’habituer au vitriol d’après match que les fans normalisent (…) C’est une triste réalité que cela ne m’affecte plus, mais cela ne veut pas dire que ça va !’’

Pendant longtemps, les fans de rugby ont tenu à marquer une certaine distance entre eux et ceux du ballon rond. Une différence cultivée, notamment en ce qui concerne le respect envers le corps arbitral, valeur fondamentale de l’Ovalie. Mais voilà, Ben O’Keefe lui, n’a pas hésité à faire un parallèle avec le foot, et surtout avec Anthony Taylor, arbitre anglais qui a vu des supporters de la Roma jeter des chaises sur lui et sa famille dans un aéroport : ''J'espère que ma famille ne sera jamais soumise à cela, mais avec la direction que prennent certains fans dans le rugby, je sais que nous sommes plus proches que nous ne l'avons jamais été’’.

« Je vais venir chez toi et te casser la gueule. »



L’arbitre Ben O´Keeffe subit une vague de harcèlement de la part des supporters des Chiefs après la défaite contre les Crusaders en finale de Super Rugby.



⤵️ pic.twitter.com/XFkhzWHOtQ — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) June 26, 2023

Un long message publié via Instagram qui venait du cœur, et qui sera ponctué par un appel aux instances du rugby, mais aussi aux joueurs et entraîneurs : ''Les arbitres font partie du jeu, et nous avons besoin du soutien des joueurs et des entraîneurs pour avoir des conversations difficiles en privé, mais pour soutenir publiquement leurs officiels - pas pour critiquer’’. De quoi faire réfléchir sur notre responsabilité en tant que fans de rugby, mais aussi en tant qu’être humain. Car même si le rugby peut parfois nous procurer des émotions folles, n’oublions pas que cela ne reste, avant tout, qu’un simple sport. Un sport joué, et arbitré, par des êtres humains…

