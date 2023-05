RUGBY. Les arbitres pour la Coupe du monde connus : seulement 2 Tricolores, première historique pour Joy Neville

World Rugby a dévoilé la liste des arbitres sélectionnés pour la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui se déroulera en France. Deux arbitres français ont été retenus.

A moins de quatre mois du coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby en France, World Rugby a dévoilé la liste des arbitres pour les 48 matchs du Mondial. Neuf nations sont représentées, dont la France, parmi les 26 officiels sélectionnés. Mais seulement deux officiels tricolores ont été retenus : Mathieu Raynal et Pierre Brousset. Le premier nommé, qui a déjà officié lors de deux coupes du monde, sera le seul arbitre de champ français. Tandis que le second sera arbitre assistant pendant la compétition. "Tout comme les joueurs, ils ont gagné leur place au mérite et ont travaillé incroyablement dur, faisant de nombreux sacrifices pour être en lice pour la sélection", a commenté Graham Mourie, Le président du Comité de sélection des officiels de match, via le site de la fédération internationale. Une faible représentation tricolore qui pourrait surprendre certains supporters. L'Angleterre est particulièrement bien représentée avec quatre officiels centraux, un assistant et un arbitre vidéo. En 2019, Jérôme Garcès, Romain Poite, Mathieu Raynal et Pascal Gaüzère avaient été désignés (comme en 2015) tandis qu'Alexandre Ruiz était arbitre de touche.

Arbitres : Nika Amashukeli (Géorgie), Wayne Barnes (Angleterre), Nic Berry (Australie), Andrew Brace (Irlande), Matthew Carley (Angleterre), Karl Dickson (Angleterre), Angus Gardner (Australie), Ben O'Keeffe (Nouvelle-Zélande), Luke Pearce (Angleterre), Jaco Peyper (Afrique du Sud), Mathieu Raynal (France), Paul Williams (Nouvelle-Zélande). Arbitres assistants : Chris Busby (Irlande), Pierre Brousset (France), James Doleman (Nouvelle-Zélande), Craig Evans (Pays de Galles), Andrea Piardi (Italie), Christophe Ridley (Angleterre), Jordan Way (Australie). Arbitres vidéo : Brett Cronan (Australie), Tom Foley (Angleterre), Marius Jonker (Afrique du Sud), Brian MacNeice (Irlande), Joy Neville (Irlande), Brendon Pickerill (Nouvelle-Zélande), Ben Whitehouse (Pays de Galles).

Wayne Barnes est bien évidemment présent. Avec 102 sélections internationales, c'est l'arbitre le plus expérimenté du panel. Depuis ses débuts en 2007 en France, il a participé à toutes les éditions. Il aura sans doute de précieux conseils à donner à Nika Amashukeli, premier Géorgien à arbitrer une Coupe du monde de rugby. Première également pour l'Irlandaise Joy Neville, qui sera TMO durant la compétition. "Le parcours menant à la Coupe du Monde de Rugby 2023 est loin d’être facile pour les officiels de match. Peu de rôles font autant l'objet de l'attention du public, mais je suis fier de la façon dont l'équipe a réagi aux hauts et aux bas, en faisant toujours preuve d'ouverture d’esprit et en agissant avec intégrité", a expliqué Joël Jutge, responsable des officiels de match de World Rugby. Notez que Matthew Carley, Karl Dickson et Andrew Brace vont connaître leur première coupe du monde comme arbitre central après avoir été assistants lors du Mondial 2019.

