RUGBY. Les All Blacks privés d'un facteur X face au XV de France et pour toute la Coupe du Monde

FRANCE RUGBY. Le guerrier Anthony Jelonch l’affirme : il sera ''prêt le 15 août''Si lors du dernier Tournoi, le XV de France a peut-être perdu l'un de ses soldats pour la Coupe du Monde (Anthony Jelonch), d'autres nations connaissent également ce sort. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit tout simplement de la Nouvelle-Zélande. Futurs adversaires des Bleus en poule, les All Blacks seront privés de leur ailier supersonique Sevu Reece, victime d'une rupture des ligaments croisés d'un genou. Son club, les Crusaders, l'a annoncé cette semaine. Absent pour le reste de l'année 2023, celui qui a inscrit 15 essais en 23 sélections est donc le premier gros nom à devoir déclarer forfait pour le Mondial. Notons également que le demi de mêlée TJ Perenara (31 ans, 78 sélections) est quant à lui très incertain : touché face à l'Angleterre en novembre dernier (rupture du tendon d'Achille), il pourrait également regarder la Coupe du Monde depuis son canapé.

