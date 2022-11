RUGBY. Un cadre des All Blacks déjà forfait pour la Coupe du Monde ?

Ce week-end, les All Blacks ont perdu sur blessure leur demi de mêlée TJ Perenara. Selon son sélectionneur Ian Forster, le joueur de 30 ans souffre d'une rupture du tendon d'Achille.

Voilà des nouvelles que l'on n'aime pas apprendre. Samedi, lors de la rencontre au sommet entre le XV de la Rose et les All Blacks qui s'est soldée par un match nul (25-25), le demi de mêlée remplaçant TJ Perenara (81 sélections) s'est gravement blessé. Des images inquiétantes, qui ne présageaient rien de bon. Et malheureusement pour le natif de Porirua, il s'agirait d'une rupture du tendon d'Achille gauche. Une blessure très grave, qui va l'éloigner des terrains pendant minimum 9 mois. Or, comme vous le savez certainement, la Coupe du Monde en France débute dans un peu moins de 10 mois. Un énorme coup dur donc les All-Blacks, mais surtout pour le joueur, qui, a 30 ans, voit peut-être sa dernière Coupe du Monde lui passer sous le nez. Car s'il n'est pas officiellement forfait, le timing sera très serré pour TJ Perenara. Sans oublier bien sûr la concurrence très rude au poste de numéro 9, ainsi que le fait que le joueur des Hurricanes n'aura que très peu de rythme...

VIDEO. En pleine interview, TJ Perenara arrête tout pour respecter le haka des supportersNéanmoins, espérons que TJ Perenara arrivera à se remettre à temps de cette blessure, et qu'il pourra participer à sa troisième Coupe du Monde, après celles de 2015 (qu'il remporta avec les Blacks) et de 2019...

Le geste du jour en Manga : l'essai extraordinaire de TJ Perenara face à la Namibie