RUGBY. L’équipe de France Féminine à guichet fermé pour le Crunch

Elles vont enchaîner deux déplacements, mais elles vont connaître un fervent soutien à leur retour.

Depuis quelques années, le rugby féminin intéresse autant qu’il impressionne. Pour preuve, le stade Jean-Dauger de Bayonne présente déjà ses guichets fermés pour l’ultime rencontre du Tournoi des VI Nations Féminin. Alors que les deux premières rencontres ont fait office de démonstration, le Crunch a déjà des allures de finale. Encore plus que ce qu’on a pu observer chez les hommes de Fabien Galthié. Cette rencontre aux airs basques devrait en plus être massivement suivie. RESUME VIDEO. Le récital de l'équipe de France féminine qui passe 40 points à l'Irlande

🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝐂'𝐄𝐒𝐓 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐋𝐄𝐓 ! 🚨



Le dernier match du @Womens6Nations, France/Angleterre, qui se jouera à Bayonne le 30 avril sera 𝐚̀ 𝐠𝐮𝐢𝐜𝐡𝐞𝐭𝐬 𝐟𝐞𝐫𝐦𝐞́𝐬 ! #FRAANG #XVdeFrance #NeFaisonsXV



MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ! ❤️ pic.twitter.com/07yIMYTagk March 29, 2022

Autrefois sport réservé à la figure virile, les amateurs de ballons ovales se sont laissés surprendre par le jeu Bleues. Basé sur le mouvement et l’évitement plutôt que sur les contacts, les audiences et les affluences ont augmenté ces dernières années. Les spécificités du jeu des féminines allaient (et vont toujours) à l’opposé de l’image ultra physique que prend le rugby dans l’hexagone. Au lendemain de la large victoire des femmes d’Annick Hayraud, la manager du XV de France s'est exprimé sur la présence du public durant ces importantes rencontres. Pour L’Équipe, elle déclare : “C'est un vrai plaisir de partager nos matchs en France avec un public de plus en plus présent. Ce soutien exceptionnel pour le XV de France Féminin est une vraie source de motivation pour les joueuses et vient récompenser tout le travail effectué.”

👏🔥 Quelle magnifique ambiance hier à Ernest Wallon ! Un immense 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢 pour votre soutien ! #FRAIRL #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/2XoYfgeP19 — France Rugby (@FranceRugby) April 3, 2022

Les 10 et 22 avril prochain, la France se déplacera en Écosse, puis au Pays de Galles pour concrétiser leurs objectifs de l’autre côté de la Manche. Le 30 avril prochain, les tricolores rencontreront leurs meilleurs ennemis. Face aux Anglaises, il faudra poursuivre la dynamique observée après la double victoire contre les Black Ferns cet automne. Si les Françaises viennent à bout des Anglaises à la fin du mois, les rêves de Coupe du Monde ne seront peut-être pas si loin. RUGBY. 6 Nations. L'équipe de France féminine peut-elle aussi prétendre au Grand Chelem ?