RUGBY. 6 Nations. L'équipe de France féminine peut-elle aussi prétendre au Grand Chelem ?

L'équipe de France féminine affronte l'Italie dans le Tournoi des 6 Nations. Les Bleues peuvent prétendre à la victoire finale. Quid du Grand Chelem ?

RESUME VIDEO. L'équipe de France féminine domine une fois de plus les championnes du monde néo-zélandaisesCe dimanche, l'équipe de France féminin entame le Tournoi des 6 Nations face à l'Italie au Stade des Alpes. La compétition européenne est une répétition grandeur nature avant la Coupe du monde qui aura lieu en fin d'année en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande justement, c'est le dernier adversaire que les Bleus ont affrontée en 2021. À deux reprises à Pau puis à Castres, les Tricolores ont dominé de la tête et des épaules les Black Ferns (38-13 puis 29-7). Fortes de trois succès à l'automne (elles avaient aussi battu l'Afrique du Sud 48 à 3), elles abordent le Tournoi en pleine confiance. De là dire que les Bleues sont favorites comme pouvaient l'être les hommes de Fabien Galthié ? Certes, elles ont remporté trois fois la compétition ces dernières années (2014, 2016, 2018) avec deux Grands Chelems à la clé. Mais comme chez les hommes, chaque match est à prendre au sérieux.



Une fois encore, leur principal adversaire sera l'Angleterre, victorieuse de huit éditions (dont 7 Grands Chelems) depuis 2007 et l'intégration de l'Italie. Les Anglaises avaient remporté la finale du 6 Nations 2021 nouvelle formule aux dépens de la France 10 à 6. Dans l'histoire récente entre ces deux nations, rares sont les victoires françaises. Mais les matchs sont toujours très disputés : 15-17 en avril 2021 ; 25-23 en novembre 2020 ; 13-19 en février 2020 ; 17-15 en novembre 2019 ; 20-18 en juillet 2019. La dernière victoire de l'équipe de France féminine sur l'Angleterre remonte au Tournoi 2018 et un succès 18 à 17. Comme souvent, la rencontre avait été âpre et un essai de Trémoulière à la 79e avait fait la différence pour les Bleues au Stade des Alpes.



L'enceinte grenobloise réussit bien à la France avec notamment des succès mémorables sur la Nouvelle-Zélande comme en novembre 2018 (30-27). Ce dimanche, les Tricolores voudront démarrer fort face à l'Italie avant une montée en puissance qui les mènera au Crunch tant attendu le 30 avril au Stade Jean-Dauger de Bayonne. Une affiche qui pourrait bien être celle de la finale de la Coupe du monde. Attention cependant à ne pas aller trop vite en besogne. Si les Françaises avaient largement dominé le Pays de Galles (53-0) ou encore l'Irlande (15-56) l'an passé, les Irlandaises ont montré qu'elles pouvaient aussi être compétitives avec des victoires dans le Tournoi (2013, 2015). On rappellera aussi que l'Italie avait terminé à la deuxième place en 2019 avec trois victoires au compteur.

Le calendrier du Tournoi des 6 Nations féminin :

Samedi 26 mars : Écosse – Angleterre (DAM Health Stadium, Édimbourg)

Samedi 26 mars : Irlande – Pays de Galles (RDS Arena, Dublin)

Dimanche 27 mars : France – Italie (Stade des Alpes, Grenoble)

Samedi 2 avril : France – Irlande (Stade Ernest-Wallon, Toulouse)

Samedi 2 avril : Pays de Galles – Écosse ( Cardiff Arms Park, Cardiff)

Dimanche 3 avril : Italie – Angleterre (Stadio Sergio Lanfranchi, Parme)

Samedi 9 avril : Angleterre – Pays de Galles (Kingsholh Stadium, Gloucester

Dimanche 10 avril : Écosse – France (Scotstoun Stadium, Glasgow)

Dimanche 10 avril : Irlande – Italie (Musgrave Park, Cork)

Vendredi 22 avril : Pays de Galles – France (Cardiff Arms Park, Cardiff)

Samedi 23 avril : Italie – Écosse (Stadio Sergio Lanfranchi, Parme)

Dimanche 24 avril : Angleterre – Irlande, (Welford Road Stadium, Leicester