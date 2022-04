RESUME VIDEO. Le récital de l'équipe de France féminine qui passe 40 points à l'Irlande

L'équipe de France féminine a remporté son deuxième match dans le Tournoi des 6 Nations en dominant l'Irlande à Toulouse.

Après son très beau succès sur l'Italie à Grenoble, l'équipe de France féminine a surclassé l'Irlande à Toulouse. Un match que les Bleues ont dominé de la tête et des épaules. En effet, elles ont atteint la barre des 40 unités marquées à la faveur de six essais inscrits : Llorens (13e), Sansus (24e, 48e), Forlani (31e), Joyeux (38e), Boulard (67e). Devant un public venu nombreux, les Tricolores ont montré beaucoup d'envie et d'application pour rester en course dans la victoire finale et pourquoi pas rêver d'un Grand Chelem comme les hommes. Mais comme leurs homologues masculins, ça passera par des succès en Écosse puis au Pays de Galles avant la réception de l'Angleterre, leur principal adversaire dans cette compétition. Après deux victoires en deux matchs, elles vont aborder ces deux déplacements avec le plein de confiance avant un Crunch qui s'annonce une fois de plus disputé et relevé.