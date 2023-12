RUGBY. L’EPCR déploie une IA pour protéger les arbitres en Champions Cup

Dans un communiqué, l’EPCR confie mettre en place un protocole pour protéger les arbitres de tout types durant les compétitions européennes.

L’EPCR tape du poing sur la table. Dès la saison 2023-2024, un protocole spécial sera mis en place afin de protéger les arbitres. Plus particulièrement, l’institution gérant les Coupes d’Europe de rugby de clubs veut sévir à l’encontre des nombreuses menaces et insultes visibles sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué de presse, elle explique avoir choisi Signify Group, experts mondiaux en données numériques, pour s’occuper de cette tâche. L’EPCR précise également que tous “les officiels de match, y compris les arbitres vidéo”, sont concernés par ce protocole.

Et pour optimiser cette protection, l’EPCR annonce qu’elle utilisera… une intelligence artificielle ! En effet, le service Threat Matrix permettra de veiller à la protection des arbitres contre le harcèlement et les menaces. Ce dernier opère en 35 langues différentes et profite de données open source pour “surveiller les réseaux sociaux à une échelle adaptée.”

L'IA, bouclier des arbitres au rugby ?

Toujours selon le communiqué, l'EPCR veut endiguer la dynamique haineuse, visible actuellement dans le rugby. Pour faire preuve de transparence sur cette méthode inattendue, les organisateurs de la Coupe d’Europe prévoient de réaliser les actions suivantes grâce à cette IA et aux outils qui l’accompagnent :

Repérage du harcèlement et des menaces ciblés en ligne,

Notification immédiate à l’EPCR de toute menace ciblée avec une approche inappropriée identifiée,

Divulgation de l’identité des harceleurs afin de permettre une action de l’EPCR ou des poursuites par les autorités judiciaires,

Identification et notification du harcèlement auprès des plateformes de réseaux sociaux pour que celles-ci agissent,

Analyse afin d’identifier les tendances et les stratégies, et de fournir une compréhension claire de la manière dont les officiels de match subissent le harcèlement ciblé et pour les soutenir,

Données et analyses pouvant être utilisées à des fins de sensibilisation et de mise en place de mesures.

En détail, l’institution explique que les outils utilisés auront pour but de protéger le corps arbitral “contre les menaces en lignes et dans la vie réelle”. Elle précise que ce service fournira à l’EPCR et aux officiels de match une assistance pour tout harcèlement détecté sur les réseaux sociaux ou toute menace reçue directement en message privé.

Pour accompagner cette initiative, le président de l’EPCR, Dominic McKay, s’est exprimé sur la protection des arbitres sur la scène continentale :

Le bien-être des officiels de match est une priorité et c’est pour cette raison que l’EPCR a pris la décision d’établir des niveaux de protection clairs. Nous avons vu l’intérêt de cette approche lors de la Coupe du monde de rugby 2023 et il est important de mettre en place des mesures de protection proactives similaires pour cette saison aux côtés de nos partenaires.”

En effet, durant le dernier mondial, certains acteurs du rugby mondial ont été la cible répétée de comportements haineux. Parmi les arbitres ciblés, le Néo-Zélandais Ben O'Keeffe avait notamment subi un harcèlement massif.

