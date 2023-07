RUGBY. L’Écosse sous le choc, la légende Stuart Hogg annonce prendre sa retraite immédiatement

Avec effet immédiat, Stuart Hogg prend sa retraite et ne participera pas à la Coupe du monde de rugby en France.

C’était une nouvelle inattendue. Ce dimanche 9 juillet, Stuart Hogg a annoncé qu’il ne participerait pas à la Coupe du monde de rugby. En effet, l’arrière écossais a déclaré via ses réseaux qu’il mettait immédiatement un terme à sa carrière ce dimanche 9 juillet. Il y a quelques semaines, Stuart Hogg annonçait qu’il ne continuerait pas à éblouir le pré de sa classe à la suite de la Coupe du monde 2023. À seulement 31 ans, le trophée mondial prenait alors des airs de barouds d’honneur pour la légende du XV du Chardon. Cependant, cette échéance ne sera même pas atteinte. Le joueur anticipe sa retraite après avoir accumulé 100 sélections et 171 points sous le maillot au tartan. Il est également le meilleur marqueur d’essai de l’histoire de la sélection du nord de la Grande-Bretagne avec 27 réalisations à son actif.

Dans le communiqué annonçant la fin de sa carrière, il met en avant une faillite physique auquel il ne semble pouvoir échapper :

Je me suis battu avec tout ce que j'avais pour participer à la Coupe du monde de rugby, mais cette fois, mon corps n'a pas été en mesure de faire ce que je voulais et ce dont j'avais besoin. Nous savions que ce jour viendrait un jour, mais je n'aurais jamais pensé que ce serait si tôt. Il est difficile de mettre des mots sur l'impact que ce sport a eu sur ma vie. Je prendrai ma retraite en sachant que j'ai donné mon corps et mon cœur au rugby. Je serai à jamais reconnaissant envers cette incroyable communauté et j'ai hâte de commencer mon voyage en tant que fier supporteur de l'équipe d'Écosse."

Connu pour ses courses tranchantes et son jeu au pied dévastateur, Stuart Hogg est devenu une référence mondiale à son poste. Il a été le premier Écossais de l’histoire à recevoir le titre de meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations. Un honneur qu’il connaîtra à deux reprises (2016 et 2017). Devenu capitaine de l’Ecosse au cours de sa carrière, il avait finalement renoncé à cette responsabilité il y a quelques mois. Durant sa carrière en club, il a remporté le Pro 12 avec Glasgow en 2014-2015, la Gallagher Premiership en 2019-2020 et l’European Champions Cup en 2019-2020.