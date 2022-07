RUGBY. Le XV de la Rose a une idée pour le remplaçant d'Eddie Jones et lui fait déjà du pied !

À l’issue de la Coupe du monde de rugby 2023, la fédération anglaise de rugby devra trouver un remplaçant à Eddie Jones.

On le sait depuis plusieurs mois, Eddie Jones quitte le XV de la Rose à l’issue du prochain mondial. Présent depuis 2016 à la tête de la sélection anglaise, l’Australien les a emmenés en finale de Coupe du Monde en 2019 au Japon, pays dont-il est également originaire. Après la RWC 2023, la Rugby Football Union (RFU), fédération anglaise, devra lui trouver un successeur. À environ un an de cette échéance, l’institution commence déjà à faire quelques signes à l’un des potentiels candidats. En outre, il s’agit de l’actuel sélectionneur de l’Irlande et père d’Owen Farrell : Andy Farrell. Sélectionneur de la Géorgie, coach personnel, c'est quoi la suite pour Eddie Jones ?Déjà présent dans le staff du XV de la Rose à l’occasion du cataclysme de la Coupe du Monde 2015, il pourrait faire son retour dans un plus grand rôle. En conférence de presse, le directeur général de la RFU Bill Sweeney a mis la lumière sur cette possibilité. Il s’exprimait ainsi ces derniers jours selon Planet Rugby : “Il va bien, n'est-ce pas ? Il y a quelques années, il n'allait pas très bien et il y avait beaucoup de pression autour de lui à l'époque. Je pense qu'il y a seulement deux ans, des appels ont été lancés pour se débarrasser d'Andy Farrell, de Mike Catt (son assistant) et de tout ce groupe.” Par la suite, il met en avant des négociations qui se feront en temps voulu pour lui présenter cette opportunité : “Il est très bien considéré, mais nous avons aussi un grand respect pour l'Irish Rugby Football Union. Il est sous contrat jusqu'en 2023 et ce qui se passera après, se passera après.”

VIDÉO. ‘‘Tu es un traître’’ : Quand Eddie Jones remet en place un fan australien