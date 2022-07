VIDÉO. ‘‘Tu es un traître’’ : Quand Eddie Jones remet en place un fan australien

À l’issue de l’ultime test-match entre l’Australie et l’Angleterre, un Australien a invectivé Eddie Jones. Le retour de bâton ne se fit pas attendre.

Rira bien qui rira le dernier. Face à Eddie Jones, ce supporter des Wallabies a vu le dicton se vérifier devant lui. Samedi 16 juillet, l’Angleterre vient à bout de l’Australie et s’adjuge donc la tournée 2022 sur l’île-continent. Mécontent, un Australien présent en bord de pelouse a voulu provoquer Eddie Jones qui ne passait pas loin. Alors qu’il est filmé, il pointe du doigt le sélectionneur de l’Angleterre et lui dit : “Tu es un traître.” Né en Australie et ayant grandi à Sydney, l’entraîneur ne comptait pas en rester là et vint à la rencontre du spectateur. Ce dernier (visiblement téméraire, mais pas courageux), fait un signe d’excuse de la main et se retourne vers la caméra après avoir reçu une sacrée soufflante de l’ancien sélectionneur de l’Australie et du Japon, retenu par un stadier. RUGBY. La presse anglaise démolit Eddie Jones et son équipe après la défaite en AustralieLe matamore s’y reprendra sûrement à deux fois avant de retenter une blague pareille. La mine déconfite du Wallaby en dit long sur les regrets qu’il peut avoir. Sur les réseaux sociaux, certains reprochent au sélectionneur de ne pas avoir réagi avec sang-froid. D’autres trouvent sa réponse bien sentie face à un fan aussi mauvais perdant qu’embarrassé.