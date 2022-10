RUGBY. Le RCT a-t-il le pack le plus puissant du TOP 14 ?

Si Toulon l'a emporté à Pau, samedi, il le doit en grande partie à ses avants, auteur d'un match colossal. Les retours d'Ollivon ou Gros ont fait du bien.

On le sait, la question peut paraître un peu brutale. Mais elle fait suite à une performance le week-end dernier, que vous n'avez pas pu rater. On parle ici au moins des puristes, qui ont dû se délecter de la prestation des avants toulonnais, sur la pelouse de Pau. Car si le RCT l'a emporté largement (17 à 34) au Hameau avec un exploit personnel de la fusée Wainiqolo, ne vous y trompez pas, ce sont les avants qui ont fait une très grosse partie du boulot. Permettant même aux Varois de mener 3 à 24 alors qu'on ne jouait pas encore depuis 20 minutes. D'abord, c'est le colosse Brian Alainu'uese qui plantait le premier essai de la partie suite à un énorme travail de sape des "gros". En force, bien sûr. Puis, quelques minutes plus tard, Étrillard s'écroulait dans l'en-but suite à un maul de plus de 20 mètres du 8 de devant, qui terrassait son homologue palois, impuissant face à l'organisation des Varois. Enfin, suite à un nouveau ballon porté, c'est Beka Gigashvili qui s'en extrayait pour emporter Mathias Colombet derrière la ligne et inscrire le 3ème essai toulonnais. Mayol aurait rugi de plaisir.

TOP 14. RÉSUMÉ VIDÉO. Explosif en 1ʳᵉ période, Toulon a vite retrouvé des couleursOn dit souvent que les avants font gagner les matchs, et les 3/4 de combien. Cette fois, les ouailles de Charles Ollivon ont donc largement contribué à l'ampleur prise par le tableau d'affichage, aussi. Une démonstration de force qui incite à penser que la conquête sera peut-être la rampe de lancement du RCT si celui-ci parvient à enchaîner au rythme qu'il a montré dans le Béarn. Aussi à supputer que les Rouges et Noirs comptent parmi les paquets d'avants les plus efficaces et puissants du championnat. Lorsqu'ils sont au complet. C'est vrai : la semaine passée, les Toulonnais étaient passés à côté dans l'engagement sur la pelouse de Perpignan, une des valeurs phares du club. À Pau, les hommes du tandem Azéma/Mignoni se sont donc retrouvés, dans tous les sens du terme. Mais force est de constater, aussi, que les entrées dans le XV de départ des Facundo Isa, Charles Ollivon, JB Gros, Alainu'uese ou du Rynhardt Elstadt de Toulon, Cornell Du Preez, ont fait du bien.

TOP 14. Chardon, larynx et All Blacks, 3 choses à connaître sur Cornell du Preez (RCT)Avec eux, le RCT possède une force de frappe assez délirante. Qu'elle soit dans l'organisation du jeu ou la puissance pure. Qui plus est lorsque l'on voit des gars comme Danny Priso ou Mathieu Bastareaud sortir du banc passé la 50ᵉ minute de jeu. D'autant qu'avec ces retours, celui de Waisea derrière et ceux à venir des virevoltants Villière, Kolbe ou Paia'aua derrière, on aurait juré, à la sortie du match, qu'il n'y aurait bientôt plus que le poste d'ouvreur comme chantier sur la Rade. Jusqu'à ce qu'on apprenne que les Rouges et Noirs se serait lancé sur la piste de Brett Herron pour venir donner la main à Ihaia West. Comme quoi à Toulon comme ailleurs, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule...

