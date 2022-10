TOP 14. Inattendu : et si le Sud-Africain Brett Herron débarquait au RCT ?

L'ouvreur biarrot Brett Herron est pisté par le RCT. En cas d'accord financier trouvé, il pourrait rallier la Rade dans le courant du mois, selon le Midol.

Ce n'est un secret pour personne, Toulon est - comme on dit - très léger au poste d'ouvreur cette saison. Un constat qui fait suite aux départs conjoints de Carbonel et Belleau à l'intersaison, tandis qu'un seul spécialiste du poste a débarqué sur la Rade, en la personne d'Ihaia West. De qui certains, un brin chambreur, ont même demandé s'il était en intérim au RCT tant on l'a peu vu depuis son arrivée à Mayol. Bon an, mal an, le Néo-Zélandais débutait en tant que titulaire face à Pau ce week-end et on le senti relativement à l'aise et en bonne connexion avec Waisea notamment, dans le genre de match offensif qui lui sied à merveille. Derrière lui, il est évident que des garçons comme Smaili, Serin ou Paillaugue peuvent dépanner à ce poste, mais l'attelage reste en manque de consistance pour un club qui vise la qualification en fin de saison.

Après tous les beaux discours d'avant-saison, voilà donc que le RCT se serait enfin résigné à recruter un second ouvreur de métier en tant que joueur supplémentaire. Sauf qu'à ce moment de la saison et avec un marché obstrué, les numéros 10 disponibles (surtout d'un certain standing) ne courent pas les rues, pour dire le moins. De fait, selon le Midi Olympique, les dirigeants toulonnais auraient décidé de jeter leur dévolu sur le maître à jouer du Biarritz Olympique Brett Herron. Bien que sous contrat avec le BO, au vu des velléités du garçon et de ses émoluments mensuels, il serait envisageable que son président J-B Aldigé soit prêt à le libérer, en l'échange d'une contrepartie financière bien entendu. Ce qui ne serait pas la première de la saison, après celle donnée par le Racing pour accueillir Francis Saili le mois dernier.

Auteur de 134 points en Top 14 la saison passée et de 26 en 3 rencontres de ProD2 cette année, Herron serait à n'en pas douter une vraie plus value pour le club varois dans le but d'être dans le Top 6 au mois de mai. Attaquant émérite, fiable face au but et dôté d'une belle longueur de jeu au pied, le Sud-Africain de naissance est un vrai talent à son poste. Passé par l'école anglaise et irlandaise avant de connaître la première division anglaise aux Harlequins malgré la concurrence de phénomène Marcus Smith, l'ouvreur de 26 ans serait le pendant parfait de West dans le Sud-Est de l'Hexagone. Reste à voir si Toulon et Biarritz trouveront un terrain d'entente concernant le montant de l'indemnité à verser. Auquel cas Herron pourrait débarquer dans les prochaines semaines du côté de l'avenue des légendes...