TOP 14. Chardon, larynx et All Blacks, 3 choses à connaître sur Cornell du Preez (RCT)

Le Rugby Club toulonnais s'est attaché les services de Cornell Du Preez. Le troisième ligne sud-africain d'origine jouait à Worcester.

Il est international écossais

Comme son nom l'indique, Cornell Du Preez est international écossais. Il compte dix sélections avec le XV du Chardon depuis 2017. Né à Port Elizabeth en Afrique du Sud, il a représenté son pays chez les moins de 20 ans lors de la Coupe du monde 2011. Aligné par les Kings en Super Rugby, il n'a cependant pas percé chez les Springboks si bien qu'en 2013, il a rejoint l'Écosse et le club d'Édimbourg. Trois ans plus tard, il était éligible à la sélection écossaise et était appelé pour les tests d'automne. Il ne jouera pas de matchs internationaux cette année-là, mais fera ses débuts avec le XV du Chardon en 2017 lors du Tournoi des 6 Nations face à l'Angleterre. Il participera ensuite aux éditions 2018 et 2020.

Il s'est fracturé le larynx

Sa carrière internationale, et à vrai dire sa carrière tout court, a bien failli se terminer de manière tragique lors de ses débuts avec Worcester le 1er septembre 2018. Remplaçant face aux Wasps lors du premier match de la saison, il s'est fracturé le larynx après seulement cinq minutes de jeu suite à une collision avec le genou de Joe Launchbury. "Ce n'était pas douloureux ou quoi que ce soit, c'était juste le fait que je ne pouvais pas respirer. C'était très bizarre parce que j'essayais de respirer et de respirer, mais rien ne passait." Il a ensuite passé six semaines à l'hôpital. Pendant quatre d'entre-elles, il ne pouvait communiquer qu'en écrivant parce que sa corde vocale était paralysée et qu'il avait besoin d'un stent inséré dans son cou. Forfait pour le reste de la saison, il a surpris tout le monde en récupérant de manière spectaculaire. Si bien qu'il a pu revenir sur la feuille de match pour le quart de finale de Coupe d'Europe face aux Harlequins.

Il a failli battre les All Blacks

Du Preez ne compte pas énormément de sélections avec le Chardon. Cependant, il peut se targuer d'avoir fait douter les All Blacks lors d'un match de légende à Murrayfield. Le 18 novembre 2017, le troisième ligne honorait sa première titularisation face aux doubles champions du monde devant 67 144 supporters. À la pause, le score n'était que de trois partout après des pénalités de Russell dès l'entame et Barrett juste avant les citrons. Puis Taylor (45e), McKenzie (51e), Barrett (67e) avaient trouvé la faille dans la défense du Chardon. Lequel était également entré en Terre promise par Gray (62e) et Huw Jones (77e). Ce jour-là, les Écossais avaient échoué à seulement cinq longueurs des All Blacks, 17-22.