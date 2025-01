RUGBY. LBB 5ᵉ, etc. Voici le top 5 des jeunes pousses du XV de France en 2024

Pour régénérer l’effectif du XV de France, Fabien Galthié a fait confiance à plusieurs jeunes joueurs lors de l’année civile 2024.

Le Top 14 et le rugby français regorge de jeunes pépites. Dignes d’un film de S.-F. les “O.V.N.I.S.” de Fabien Galthié ont été nombreux en 2024. Après la déception de la Coupe du monde 2023, le sélectionneur du XV de France a fait appel à la jeunesse !

À quelques semaines de la première liste du Tournoi des VI Nations 2025, voici le classement des 5 joueurs les plus jeunes à avoir joué avec la sélection française sur la dernière année civile.

5. Louis Bielle-Biarrey (20 ans et 228 jours)

Il était déjà là en 2023 et il a su reprendre rendez-vous avec les Bleus l’année suivante. Ainsi, la précocité de Louis Bielle-Biarrey était telle que l’ailier polyvalent de l’UBB était encore l’un des joueurs les plus jeunes à avoir été utilisé par Fabien Galthié. Sur le dernier calendrier, le crack girondin a grappillé 7 sélections et il faudra encore compter sur lui cette année.

4. Lenni Nouchi (20 ans et 225 jours)

Le troisième ligne du MHR connaît un début de carrière compliqué, mais c’est bien malgré lui. Arrivé dans l’effectif professionnel d’un club ciste malade, Lenni Nouchi a pourtant réussi à briller. Sur la première partie de saison, il est notamment le deuxième meilleur plaqueur du Top 14. Après deux sélections glanées en Argentine, l’ancien de l’ASBH a prouvé qu’il était l’un des grands talents de ces prochaines années au poste de flanker.

3. Marko Gazzotti (20 ans et 59 jours)

Il était attendu en Bleu depuis un long moment et il a enfin eu le droit à sa chance à l’automne 2024. Pour le dernier test-match de 2024, contre l’Argentine, Marko Gazzotti a connu sa première sélection en Bleu. Mobile, intelligent et déjà robuste, le troisième ligne centre de l’UBB gravit les échelons comme personne. À ses 20 ans, il comptait déjà 24 matchs en professionnel et, aujourd’hui, il en compte déjà 10 de plus.

2. Théo Attissogbe (19 ans et 230 jours)

Il est le seul arrière de moins de 20 ans à avoir joué avec le XV de France cette année. Après une saison XXL du côté de la Section Paloise, le Béarnais s’est envolé en Argentine pour la Tournée estivale des Bleus. Là-bas, il en profite pour inscrire deux essais en autant d’apparitions. Depuis, l’ailier semble s’être offert une place de remplaçant privilégié d’un certain Damian Penaud, comme cela a pu être aperçu cet automne contre le Japon.

1. Posolo Tuilagi (19 Ans et 189 jours)

Connaître le XV de France avant ses 20 ans est déjà un honneur rare, alors expérimenter le niveau international avec cette précocité quand on fait partie du cinq de devant, c’est de l’ordre de l’exploit. Pourtant, la pression autour du joueur de l’USAP ne l’a pas inquiétée et il compte déjà 5 sélections avec le XV de France. Actuellement blessé, il ne pourra pas postuler pour le Tournoi des VI Nations 2025, mais son nom doit déjà être scruté par Fabien Galthié pour l’emmener en Nouvelle-Zélande, l’été prochain.

