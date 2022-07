RUGBY. Lawes veut que les joueurs auteurs de propos racistes soient nommés et déshonorés

Suite au témoignage de Luther Burrell concernant des propos racistes envers lui, Courtney Lawes a appelé à démasquer les auteurs.

RUGBY. Face au racisme, Rassie Erasmus raconte le capitanat de Siya Kolisi chez les SpringboksLe récent témoignage de l'ancien international anglais Luther Burrell dans la presse anglaise ont poussé le capitaine anglais Courtney Lawes à faire des déclarations fortes contre le racisme. Lawes, qui n'est que le deuxième joueur noir à avoir été nommé capitaine du XV de la Rose, a admis qu'il avait été choqué par le témoignage alarmant de Burrell. Ce dernier estime que le racisme est répandu dans le sport. Après mûres réflexions, il a finalement accepté de parler à la presse. Il a évoqué comment il avait été victime de "plaisanteries raciales" de la part de ses coéquipiers dans les vestiaires, de commentaires sur l'esclavage, les bananes et le poulet frit et qu'il avait été appelé par le n-word lorsqu'il entrait dans le vestiaire. Dans le monde du rugby, une longue tradition veut que ce qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. Burrell a d'ailleurs déclaré qu'il "ne donnerait jamais de noms". Cependant, il a choisi de parler de ses expériences pour qu'il y ait du changement. Racisme dans le rugby : ''on a créé quelque part un public raciste'', estime BoudjellalTandis que la Rugby Football Union et la Premiership Rugby ont tendu la main et se sont excusées, la fédération anglaise a subi des pressions pour prendre des mesures plus larges. De son côté, Courtney Lawes, qui a, lui aussi, été la cible du racisme dans sa jeunesse, estime que les comportements racistes "inacceptables" doivent être éradiqués du rugby et les responsables nommés et déshonorés. Si pour lui le racisme n'est pas répandu dans le rugby comme certains de ses coéquipiers en équipe d'Angleterre le pensent, il appelle néanmoins via The Guardian à ce que des mesures soient prises. "Si ce genre de choses se passe dans certains clubs, il faut y remédier. Nous devons écraser cela. Nous devons savoir ce qui se passe et si cela se passe dans d'autres clubs. Il faut qu'on règle le problème." Racisme dans le sport : quelles sanctions dans les autres disciplines ?