RUGBY. L'Australie aurait-elle trouvé son Sekou Macalou en vue du Mondial ?

Eddie Jones va-t-il s'inspirer des idées de Fabien Galthié pour la coupe du Monde ? Il y a de quoi le penser...

Josh Kemeny, ce nom vous dit-il quelque chose ? Si oui, vous devez probablement être un très fin connaisseur du rugby australien. Et pour cause : le 3ème ligne des Rebels ne compte "que" 32 matchs de Super Rugby avec l’une des franchises les moins "bankable" du pays actuellement. Après une saison blanche en 2022, le flanker de 24 ans a pourtant sortie un bel exercice à 4 essais cet année, jusqu’à figurer dans le groupe des Wallabies pour le Rugby Championship. Et a donc de sérieuses chances de disputer le Mondial en France dans 2 mois et demi, à la surprise générale au pays des Aussies.

RUGBY. Skelton et Arnold n’y échappent pas, voici la liste de l’Australie avant la Coupe du mondeIl faut dire que le garçon semblait partir loin derrière des joueurs comme Lachlan Swinton ou encore, dans le même registre que le sien, Tim Anstee, l’ancien joueur de 7 de la Western Force. Mais visiblement pas selon Eddie Jones. Le nouveau sélectionneur australien a une idée derrière la tête en sélectionnant Kemeny et semble aussi vouloir sortir des sentiers battus qu’il avait respecté jusqu’à en mourir, avec l’équipe d’Angleterre. Là, le sexagénaire va donc s’inspirer de quelque chose de très rependu depuis l’arrivée de Fabien Galthié a la tête des Bleus en prenant des joueurs qui postulent officiellement pour plusieurs postes.





On souhaite par exemple que Kemeny joue n°7, n°6 et ailier. Il est assez rapide pour jouer à l'aile, c'est pour cela qu'il est classé parmi les "utility players". Ce groupe répond au besoin d'adaptabilité dans le rugby d'aujourd'hui. On doit composer des équipes multidimensionnelles, à cause de tout ce qui peut venir déséquilibrer notre organisation en cours de match : commotions, cartons jaunes ou rouges ; on doit pouvoir s'adapter en cours de match. - Eddie Jones en conférence de presse.



En somme, tout ce que ne cessent de répéter Galette et son staff depuis leur arrivée, eux qui se plaisent à utiliser notamment un garçon comme Sekou Macalou, pourtant 3ème aile de formation, aussi bien dans le 8 de devant qu’à l’aile. Il faut dire que l’homme aux 39 essais en Top 14 est l’un des joueurs les plus rapides du championnat, tous postes confondues. Et qu’en ce sens, sa capacité à dépanner également à l’aile lui a offert plus d’une sélection en Bleu. Puisse le sort de Josh Kemeny en être le même…

VIDEO. 37km/h, 7’s et 9 essais en 13 matchs : Mais qui est ce petit Capuozzo du Super Rugby ?