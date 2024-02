RUGBY. ''La France est trop forte'', Les Experts Parlent : les Bleus favoris pour le Tournoi et le Grand Chelem ?

Avant le choc entre la France et l'Irlande dans le 6 Nations, Ugo Monye, Stuart Hogg, Brian O'Driscoll et Tom Shanklin donnent leur pronostic.

RUGBY. ''The War on the Côte d’Azur ?'', France vs Irlande à Marseille vu par la presse étrangèreFrance vs Irlande, cela aurait pu être l'affiche de la finale de la Coupe du monde 2023. Quelques mois après l'énorme désillusion du Mondial, Français et Irlandais se retrouvent sur la pelouse du Vélodrome à Marseille. Revanchards, ils ont l'occasion d'en découdre dès la première journée. Pas le temps de tergiverser, il faut tout de suite être performant.

Pour beaucoup d'observateurs, le vainqueur de ce match remportera le Tournoi. C'est notamment le cas d'Ugo Monye, Stuart Hogg, Brian O'Driscoll et Tom Shanklin. Réunis autour d'une table pour parler du 6 Nations, l'Anglais, l'Ecossais, l'Irlandais et le Gallois sont tous d'accord là-dessus.

Il faut dire que c'est le match qui a décidé du vainqueur de la compétition ces dernières années. La France remportant le Grand Chelem en 2022 avant d'être détrônée par l'Irlande. "Gagnez et vous serez sur la bonne dynamique, perdez et vous êtes immédiatement dans les cordes", lance l'ancien centre du XV du Trèfle. 6 Nations. XV de France. Une défaite contre l'Irlande serait-elle ''très grave'' ?"La France va remporter les Six Nations parce qu'elle a l'air d'avoir une équipe très puissante. Les clubs français au niveau européen ont été incroyablement impressionnants et les Bleus ont un travail à terminer depuis la Coupe du Monde".

Selon BOD, l'équipe de France ne sera pas seulement un obstacle trop difficile à surmonter pour l'Irlande mais aussi pour toutes les autres nations du Tournoi. Ugo Monye les voit d'ailleurs remporter le Grand Chelem à la faveur de trois réceptions.

A ce titre, O'Driscoll est plus réservé. "Deux ou trois équipes pourraient remporter quatre victoires", selon lui. Ce qui sous-entend que les Bleus vont s'incliner au moins une fois. Et comme il n'est pas vraiment confiant pour ses compatriotes, notamment en raison de l'absence de Sexton, une autre sélection pourrait venir à bout des Bleus. RUGBY. 6 Nations. Vendredi jour béni pour le XV de France ? Les Bleus en Quête de Suprématie face à l'IrlandeSi on regarde les résultats de l'équipe de France depuis 2020, cette équipe pourrait être l'Ecosse. Les anciens coéquipiers de Stuart Hogg ont déjà battu les Tricolores dans le Tournoi et en match de préparation. Ils leur ont souvent posé des problèmes. Les battre à Murrayfield lors de la deuxième journée ne sera pas une mince affaire.

Surtout si la rencontre face aux Irlandais a été éreintante comme on peut le penser. Les Tricolores pourraient encore en ressentir les stigmates et avoir du mal à enchaîner sept jours plus tard face à des Écossais motivés comme jamais devant leur public. Deux gros tests pour une équipe de France privés de nombreux éléments importants.

Nul doute qu'une victoire face à l'Irlande sera un énorme boost de confiance pour l'ensemble du groupe et un message clair envoyé à la concurrence : même sans Dupont, Ntamack et cie, les Bleus possèdent un réservoir suffisamment profond pour battre les meilleurs.