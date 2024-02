RUGBY. 6 Nations. Vendredi jour béni pour le XV de France ? Les Bleus en Quête de Suprématie face à l'Irlande

Le XV de France affronte l'Irlande vendredi soir dans le 6 Nations. Les Bleus ont souvent joué à cet horaire dans le Tournoi. Mais pour quel résultat ?

6 NATIONS. Le stade Vélodrome de Marseille, trèfle à 4 feuilles du XV de FranceCe vendredi soir, le XV de France accueille l'Irlande pour un choc aux airs de finale. Celle qui n'a jamais eu lieu à la coupe du monde, estiment certains observateurs. Les Bleus retrouvent Marseille et non le Stade de France, une pelouse qui réussit bien à la France. Mais il y aura de l'électricité dans l'air entre les deux quarts de finaliste déçus du dernier Mondial.

Cette affiche au sommet doit servir à lancer la compétition. Elle résulte des discussions entre les différentes parties concernées, mais aussi du roulement des matchs. Si d'aucuns auraient sans doute préféré voir cette rencontre en fin de Tournoi, ils auront droit à une potentielle deuxième finale entre les Bleus et l'Angleterre.

Encore faut-il que les hommes de Fabien Galthié sortent vainqueurs de ce qui promet d'être un énorme combat. Ce n'est bien évidemment pas la première fois qu'ils jouent un vendredi soir. Sachez à ce titre que le premier match programmé à cet horaire remonte à 2009. Et à l'époque, ce sont les Français qui avaient joué les cobayes face au Pays de Galles. Au bout, un succès 21 à 16 des Bleus. Rebelote l'année suivante avec un nouveau match entre la France et le XV du Poireau vendredi soir. Et une fois de plus, un résultat en faveur des Tricolores avec une victoire 26 à 20 à Cardiff, cette fois-ci. Les Gallois seront à nouveau battus en 2011 sur leur pelouse par l'Angleterre. RUGBY. La France peut-elle retrouver sa place sur le podium mondial en battant l'Irlande ?

Vendredi, jour maudit pour le Pays de Galles ? Il a fallu attendre 2014 pour voir un premier succès gallois juste avant le week-end. Pour la troisième fois en cinq ans, le match avait eu lieu face aux Bleus. Un succès probant 27 - 6 avec notamment un doublé de North contre deux pénalités de Doussain et Plisson pour les visiteurs. Deux ans plus tard, et alors que les Tricolores avaient remporté leurs deux premiers matchs du vendredi face au Pays de Galles, la victoire avait à nouveau choisi le camp des locaux à Cardiff sur le score de 19 à 10. On remarque d'ailleurs que cette affiche entre Gallois et Français le vendredi soir a souvent lieu lors de la troisième journée.

Une fois n'est pas coutume, c'est lors de la quatrième journée en 2017 que le XV du Poireau a joué vendredi, et ce, non pas contre la France, mais l'Irlande, pour la première fois de son histoire (22-9). L'année suivante, le XV de France affrontait lui aussi enfin un nouvel adversaire avec la venue des Italiens à Marseille avec au bout un succès 34 à 17. RUGBY. ''The War on the Côte d’Azur ?'', France vs Irlande à Marseille vu par la presse étrangèreUne passade pour les Bleus puisque leur partenaire préféré du vendredi soir s'est présenté à nouveau en 2019. Les deux équipes faisant une entorse à la tradition puisque la rencontre avait été programmée dès la première journée comme ce sera le cas cette année. Espérons que le résultat sera différent, car les visiteurs l'avaient emporté 24 à 19. Les Gallois ne sont d'ailleurs pas les seuls à avoir dominé la France un vendredi. En 2021, en pleine crise sanitaire, le match contre l'Écosse n'avait pu se tenir en temps et en heure. Reporté au 26 mars, il avait vu les joueurs des Highlanders prendre le meilleur sur les Tricolores 27 à 23.

Le dernier match en date du XV de France dans le Tournoi un vendredi soir remonte à l'année du Grand Chelem. Le 11 mars 2022, les Bleus étaient allés battre... le Pays de Galles à Cardiff, 13 à 9. Cette année, pas de match face aux Gallois au programme vendredi mais contre l'Irlande. Et c'est la première fois depuis 2018 que les deux nations s'affrontent dès la première journée. Un match qui a laissé un mauvais souvenir aux supporters tricolores avec le drop victorieux de Sexton (13-15). RUGBY. XV de France. ''C'est un Camion'', impressionnant à l'entraînement, Posolo Tuilagi aligné contre l'IrlandeAu bout du compte, le bilan de l'équipe de France le vendredi soir dans le 6 Nations est à l'équilibre avec quatre succès pour autant de défaites. Ils ont battu trois fois les Gallois et une fois l'Italie et aussi concédé trois revers face au XV du Poireau mais aussi contre celui du Chardon. Gageons que les hommes de Galthié passeront dans le positif face à l'Irlande.