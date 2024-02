RUGBY. La France peut-elle retrouver sa place sur le podium mondial en battant l'Irlande ?

Les résultats du week-end dans le Tournoi des 6 Nations pourraient avoir un impact sur le classement mondial. Sera-t-il chamboulé pour autant ?

Le Tournoi des 6 Nations marque le début de la saison internationale 2024. Les sélections européennes se retrouvent à nouveau pour en découdre trois mois après la fin de la coupe du monde. Depuis la finale remportée par l'Afrique du Sud aux dépens de la Nouvelle-Zélande, le classement mondial n'a pas changé.

Les Springboks dominent les débats tandis que la France pointe au quatrième rang. Au milieu, on trouve les All Blacks à la troisième place ainsi que l'Irlande comme dauphin des Sud-Africains. Cette hiérarchie peut-elle changer à l'issue du week-end ?

Il faudra pour cela que le XV de France réalise une grosse perf' face aux Irlandais. En cas de victoire avec plus de 15 points d'avance, les Tricolores pourraient dépasser la Nouvelle-Zélande. Dans ce cas précis, l'Irlande rétrogradera à la quatrième place.

Quant aux hommes d'Andy Farrell, ils ont la possibilité de réduire l'écart avec les champions du monde. S'ils décrochent une première victoire sur les Bleus en France depuis 2018, ils réduiront l'écart entre eux et les Springboks à seulement 2,43 points contre 3,97 points à l'heure actuelle.

Pour rappel, l'Irlande occupait la première place mondiale avant la Coupe du monde en France. Un rang qu'elle occupait depuis sa victoire historique lors de sa tournée en Nouvelle-Zélande en 2022. A l'époque, les Français avaient aussi occupé la première place du classement.

Notez que si les protégés de Galthié s'inclinent largement à Marseille, l'Angleterre peut revenir à trois dixièmes de point en allant gagner avec la manière à Rome samedi contre l'Italie. Des Transalpins qui rêvent d'un premier succès en 31 matchs sur les Anglais. Ce qui leur permettrait de réintégrer le Top 10 mondial pour la première fois depuis mars 2013 !

Une sacrée période de disette pour les Italiens. Mais ils ne seront pas les seuls à courir après une victoire qui leur échappe depuis des années voire des décennies. Saviez-vous que l'Écosse n'a pas gagné sur la pelouse du Principality Stadium face au Pays de Galles depuis 2002 !

Cette édition 2024 pourrait bien être historique avec des résultats surprenants et surtout mémorables. Alors que les Bleus espèrent rééditer le succès de 2022, l'Irlande entend bien conserver son titre et devenir la seule équipe à remporter deux Grands Chelems consécutifs dans l'ère du Tournoi des Six Nations.