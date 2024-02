RUGBY. ''The War on the Côte d’Azur ?'', France vs Irlande à Marseille vu par la presse étrangère

Ce vendredi, le XV de France et l'Irlande s'affrontent dès la première journée du Tournoi des 6 Nations. Comment ce choc est-il vu par la presse étrangère ?

L'attente est bientôt terminée. Ce vendredi, le XV de France et l'Irlande s'affrontent dès la première journée du Tournoi des 6 Nations. Une affiche de rêve digne des plus grands combats de boxe en deux poids lourds. "Préparez-vous pour la finale de la Coupe du Monde de Rugby qui n'a jamais eu lieu", lance The Guardian.

Pour le journal anglais, ce choc a tout pour être un match de légende avec deux équipes revanchardes, le tout diffusé en prime time dès la première journée. Un choix audacieux estiment certains. "Mais si cela s'avère à moitié aussi bon que le dernier match des Six Nations entre les deux équipes, à Dublin il y a un an, tout le monde sera gagnant." 6 NATIONS. Le stade Vélodrome de Marseille, trèfle à 4 feuilles du XV de FranceA ce titre, le vainqueur de la rencontre mettra une option sur la victoire finale et un potentiel Grand Chelem. Et si le défi n'était déjà pas assez grand pour le XV du Trèfle, "saviez-vous que l'Irlande n'a jamais remporté un titre des Cinq ou des Six Nations l'année suivant une Coupe du Monde ?"

D'aucuns voient les Bleus comme les favoris de cette rencontre et inversement. Bien que la France soit privé de nombreux éléments importants, comme Antoine Dupont, "la façon dont Damian Penaud, Grégory Alldritt, Matthieu Jalibert et Thomas Ramos ont joué ces derniers temps est également de mauvais augure pour les rivaux français", estime The Guardian.

Dans l'autre coin du ring, l'Irlande se présente sans son talisman Johnny Sexton. "Une Irlande sans lui n’est pas tout à fait la même bête stratégique." Son successeur au poste d'ouvreur, à savoir Jack Crowley du Munster, aura une énorme pression sur les épaules. "Ce qui manque à l'ancienne star de Bandon Grammar en termes d'expérience, il le compense largement par son tempérament, ses skills et sa soif de réussir." En face, Matthieu Jalibert ne sera pas en reste niveau ambition. Le Bordelais "cherchera à s'imposer davantage et à devenir le demi d'ouverture numéro un de la France avant le retour de Ntamack plus tard cette saison." XV de France. ‘‘Vision anglo-saxonne’’ du capitanat, Alldritt aidé par son côté british ?

Nul doute que les charnières respectives auront un rôle crucial à jouer. Sans Sexton mais avec l'expérimenté Gibson-Park, va-t-on voir un nouveau visage de l'Irlande ce week-end après tant d'années à proposer le même rugby ? "Opposer French Flair à une attaque irlandaise méthodique, telle est l'histoire de la rivalité entre ces deux nations au cours des quatre dernières saisons. Pourtant, lorsque les deux équipes se rendront au Stade Vélodrome vendredi soir, l'ambiance sera tout à fait différente", peut-on lire sur FloRugby.

Fabien Galthié et Andy Farrell ont chacun sélectionné des équipes capables de "s'infliger mutuellement des traumatismes contondants." Les deux techniciens ont en effet aligné deux packs "gargantuesques" avec un banc en 6-2 "pour s'assurer qu'il n'y aura pas de relâchement physique au fur et à mesure du match." Le sélectionneur du XV de France a fait le choix de l'intensité combattue plutôt que l'intensité courue, pour reprendre ses mots, pour la première partie de la rencontre.

Il ne s'attend pas à voir une Irlande sortir de son schéma habituelle. Elle devrait selon lui tenir le ballon et proposer de très longues séquences. "L'Irlande va nous proposer 200 plaquages. On se prépare à plaquer 200 fois, à jouer 200 rucks sans la possession", a lancé Galthié en conférence de presse. Les Bleus seront-ils en mesure d'encaisser mais surtout de répondre aux assauts irlandais ? Car un nouveau revers à domicile pour le XV de France après la défaite cruelle en quart de finale face à l'Afrique du Sud à la coupe du monde pourrait avoir des airs de KO.