6 Nations. XV de France. Une défaite contre l'Irlande serait-elle ''très grave'' ?

L'équipe de France a l'occasion de rentrer de la meilleure des manières dans le Tournoi des 6 Nations, face à l'Irlande. Pour certains, la défaite n'est pas une éventualité.

Vincent Moscato n'oublie pas

Récemment, les déclarations de Thomas Ramos au sujet du match face à l'Irlande ont quelque peu fait polémique sur le plateau radio de RMC Sport.

L'arrière du Stade Toulousain et du XV de France a avoué avoir hâte de jouer face à l'Irlande, pour qu'on ne lui parle plus de la défaite en quart de finale face à l'Afrique du Sud. Néanmoins, ces propos n'ont pas plu à Vincent Moscato, qui, comme à son habitude, n'a pas hésité à dire le fond de sa pensée.

L'ancien pilier lance : "Thomas Ramos explique avoir hâte de jouer ce match contre l’Irlande pour qu’on arrête de lui parler de la défaite contre l’Afrique du Sud en quart de finale. Car ça l’ennuie qu’on lui parle de la défaite ? Mais cette défaite est encore là et on va en parler encore pendant très longtemps ! Il n’y a pas de rédemption. Elle sera très longue à venir la rédemption."

Celui qui compte quatre sélections en équipe de France n'a visiblement toujours pas oublié ce revers en quart de finale : "Même si tu gagnes contre l’Irlande, tu as perdu une Coupe du monde à la maison ! Et si tu perds, je ne t’en parle même pas ! Mais si tu gagnes, on ne va pas oublier la Coupe du monde pour autant !"

Selon Moscato, la victoire face aux valeureux joueurs du XV du Trèfle n'est pas une possibilité, mais une obligation : "Et si tu perds ce vendredi contre l’Irlande, c’est grave, c’est même très grave ! Car on a une équipe pour gagner ! On aurait eu l’équipe du Pays de Galles ou de l’Italie… Ce serait normal de perdre. Mais là, on a une équipe qui aurait pu être championne du monde."

"Donc perdre contre l’Irlande qui est le match au sommet de cet hiver 2024… C’est le seul match au sommet de l’hiver ! Donc si tu perds ce match, c’est grave ! Car j’en ai déjà gros sur la patate du quart de finale perdu contre l’Afrique du Sud… »

La défaite, si "grave" que cela ?

Comme tout match de rugby, la défaite fait partie du jeu, et aucun match de ce niveau ne sera une formalité avant de se jouer. Bien évidemment, les propos de Vincent Moscato sont à nuancer, car une rencontre face à la deuxième meilleure nation au monde (classement World Rugby) n'est jamais gagnée par avance.

Toutefois, il est vrai qu'une deuxième défaite consécutive pour la bande à Galthié serait une réelle désillusion. D'ailleurs, cette équipe de France n'a plus perdu deux matchs de suite depuis bien longtemps, et il faut remonter à 2021 pour observer de tels résultats. À ce moment-là, les Bleus s'étaient inclinés face à l'Écosse lors du dernier match du Tournoi des 6 Nations, et face à l'Australie en juillet, dans un test-match.

Alors oui, une défaite serait frustrante, voire inquiétante, car le XV de France jouera à domicile, avec des joueurs expérimentés. En plus de cela, ce sera le début d'un nouveau cycle de quatre années, qui débute face à l'Irlande. En ligne de mire, les Tricolores et le staff ont la Coupe du monde 2027, et à en croire Galthié, la préparation commence dès à présent.

Cependant, il est important de rappeler le contexte actuel, et tout ne sourit pas au XV de France. Notre capitaine, Antoine Dupont, ne sera pas présent, tout comme son compère Romain Ntamack. L'autre Toulousain, Anthony Jelonch, est, lui aussi, absent, et gravement blessé. La deuxième ligne sera inédite, avec Gabrillagues et Willemse, et Thibaud Flament est forfait. Sur le banc, Posolo Tuilagi est, certes, prometteur, mais ne connait pas le niveau international et va goûter à sa première cape. Tant d'interrogations qui ne placent pas le XV de France dans les meilleures conditions.

Nous aurons certainement des réponses suite à cette rencontre, et peu importe le résultat, le contenu sera très intéressant à analyser, face à une équipe irlandaise qui n'est pas non plus à son top !

