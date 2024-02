VIDEO. 6 Nations. En 2018, Sexton brisait les cœurs français d'un drop mémorable face au XV de France !

À l'occasion de ce premier match d'ouverture en la France et l'Irlande, nous pouvons nous remémorer des batailles passées. Un certain Jonny Sexton s'en rappel aussi très bien...

2018, mauvais souvenir pour le XV de France

Histoire de se faire un petit mal avant l'ouverture de cette édition 2024 du Tournoi des 6 Nations, remontons en 2018. Une époque pas si lointaine pour nos Bleus, pourtant à des années lumières de la version actuelle du XV de France.

En 2018, Antoine Dupont était remplaçant au coup d'envoi, Guilhem Guirado encore le capitaine et Teddy Thomas jouait sur une aile. Seul Mathieu Jalibert est le rescapé de cette (sombre) époque tricolore. Le Bordelais était déjà titulaire, et il le sera également ce vendredi soir, associé à Maxime Lucu.

C'était aussi le premier match du mandat de Jacques Brunel, qui venait succéder à un certain Guy Novès. Pour une première rencontre, l'ancien de l'USAP aurait bien imaginé des scénarios, mais certainement pas celui-là !

Le match était tendu, rugueux en défense et assez bridé en attaque. À la pause, nos Tricolores étaient menés 3-9, grâce aux trois pénalités de Sexton. Maxime Machenaud avait converti une tentative avant la pause.

Au retour des vestiaires, rebelote pour les deux buteurs. Les deux équipes continuent leur travail de sape, sans grandes envolées. Néanmoins, un essai de Teddy Thomas replace les Bleus en tête, à la 72ᵉ minute, transformé par Belleau. La France mène alors 13-12.

RUGBY. XV de France. L'Inattendu retour de Paul Gabrillagues, de la Défaite de 2019 au Feu des Projecteurs en 2024

Un drop venu d'ailleurs

Très vite au Stade de France, l'atmosphère est devenue irrespirable et les secondes sont devenues des minutes. Pleine d'expérience, l'Irlande occupe à sa guise le camp français, sans faute de main, ni pêché de gourmandise.

Au total, la défense des Bleus résiste à plus de 40 temps de jeu, réparti sur plus de 5 minutes de jeu. Les joueurs du XV de France avaient été héroïques, ils n'avaient pas cédé à l'indiscipline, ne s'étaient, en aucun cas, troués et avaient même repoussé les Irlandais au niveau des 40 mètres.

Si le plus dur semblait avoir été fait, il n'en était rien ! Jonathan Sexton, en embuscade à près de 50 mètres, organisait son coup, patiemment. Bien aidé par la rigueur et la malice de Murray, le demi d'ouverture se plaça en face des perches. Il demanda le ballon, frappa de toutes ses forces et laissa le stade de France dans un silence de cathédrale.

Quelques instants plus tard, le numéro dix du Leinster leva les bras, comme ses quatorze autres coéquipiers, il venait de délivrer l'un des drops les plus importants de l'histoire de son pays.

Malheureusement, nos Bleus et Jacque Brunel ne s'en remettront pas vraiment. Pour son mandat à la tête du XV de France, le Gersois aura gagné 10 rencontres, pour 13 défaites...