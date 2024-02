RUGBY. XV de France. L'Inattendu retour de Paul Gabrillagues, de la Défaite de 2019 au Feu des Projecteurs en 2024

Fan du PSG, Coupe du Monde 2019, football... Zoom sur le 2e ligne Paul Gabrillagues, rappelé par Fabien Galthié, qui sera titulaire face au match d’ouverture contre l’Irlande.

Drôles de jours que ceux vécus par Paul Gabrillagues. Celui qui n’a pas connu de sélections nationales depuis la Coupe du Monde 2019 au Japon, a été aligné par Fabien Galthié pour le premier match du XV de France face à l'Irlande ce vendredi soir dans le Tournoi des 6 Nations. Il compte notamment sur le joueur du Stade Français (1,97 m, 106 kg) pour rivaliser avec l'intensité physique des hommes d'Andy Farrell.

La dernière fois qu’il a porté le maillot bleu, c’était lors du quart de finale du Mondial japonais contre le Pays de Galles, de sinistre mémoires (défaite 20-19). Soit plus de 1500 jours ! Il avait été titulaire contre les USA et les Tonga lors de la phase de poules. Il débutera également la rencontre contre les Irlandais comme titulaire aux côtés de Paul Willemse dans la cage. VIDÉO. En mode Tony Parker, Gabrillagues tente un alley-oop pour l’essai de NaivaluLors de ce quart de finale en 2019, Paul Gabrillagues était sur le banc. Il était rentré à la place du jeune Grégory Aldritt à la 54e minute de jeu, pour pallier le carton rouge de Sébastien Vahaamahina. Le natif de Paris n'avait rien pu faire. Le sort du XV de France était déjà scellé.

D’abord formé au PUC, le Paris Université Club, il est repéré par le Stade Français. Gonzela Quesada, entraineur de l’époque, fait intégrer au jeune joueur le centre de formations des Franciliens. 200 Plaquages, 200 Rucks : voilà pourquoi Galthié a choisi ''l'intensité combattue'' pour le CHOC haletant face à l'IrlandeLors de sa première saison en pro, il est dans la rotation de l’équipe, jouant derrière des joueurs comme Jean-Pascal Papé ou Alexandre Flanquart. Il s’épanouit pleinement lors de la saison 2016-2017, disputant 22 matchs, finissant meilleur plaqueur du championnat (tout comme en 2017-2018).

Paul Gabrillagues connait sa première cape internationale en 2017, face à la Nouvelle-Zélande. Honorant désormais 16 sélections avec les Bleus, il s’est montré très surpris lorsque Fabien Galthié l’a appelé. « Je ne m’y attendais pas du tout, pour être honnête. C’était une très bonne surprise, j’étais très très content », a-t-il confié La Dépêche.

Profitant des blessures de Thibaud Flament ou Emmanuel Meafou, l’actuel capitaine du Stade Français aura cœur de relancer sa carrière en Bleu. Il va passer un très gros test sur la pelouse de Marseille, notamment face à l'excellent deuxième ligne du Munster Tadhg Beirne.

"Quatre ans se sont écoulés, beaucoup de choses se sont passées. Entre mes 26 et 30 ans, je ne suis forcément plus la même personne sur certaines choses […] Comme tout le monde, on veut jouer. On est des compétiteurs, on a tous envie de jouer", a confié le deuxième ligne via Ouest-France.