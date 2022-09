VIDÉO. En mode Tony Parker, Gabrillagues tente un alley-oop pour l’essai de Naivalu

Ce samedi 3 septembre à Paris, le deuxième ligne du Stade Français a tenté un geste insolite pour l’essai parisien.

Savez-vous ce qu’est un alley-oop ? C’est un mouvement issu du football américain, mais popularisé par le basket qui consiste à faire une passe en cloche offrant une réalisation au bienheureux qui la rattrapera. Au basketball, il s’agit de faire une passe en direction, légèrement au-dessus de l’arceau, pour amener un coéquipier à “dunker” ce ballon en plein vol. À Jean-Bouin, la première journée de Top 14 a été le théâtre d’une combinaison similaire entre le capitaine Paul Gabrillagues et le centre Naivalu. À 10 mètres de l’en-but, le deuxième ligne veut envoyer une passe sautée à son ailier. Problème, deux Clermontois sont rapidement montés pour défendre et une passe mal ajustée pourrait conduire à une interception très douloureuse. Ni une, ni deux, le Parisien décide alors d’appliquer le geste en début d’article à destination du centre Sefanaia Naivalu, totalement isolé sur l’aile.

Un geste qui aurait pu s'apparenter à un lancer de quaterback mais qui fait plus penser à une balle au prisonnier dans la technique de lancer (chacun son métier). En tout cas, si Paul Gabrillagues est souvent catalogué comme un joueur physique, plutôt qu'un joueur de ballon, la séquence aura le mérite de faire taire ses détracteurs ! Qu'elle semble lointaine cette époque où la première sautée d'un seconde barre finissait entre les deux yeux du spectateur au troisième rang dans les tribunes… En tout cas, avec la saison record en termes d'essai l'année dernière de Wenceslas Lauret et cette action du capitaine stadiste, on attend le prochain derby parisien avec impatience. Qui sait, peut-être qu'on assistera à la revanche de ceux qui avaient jadis les mains qui glissent. Et nous, on a hâte de voir ça !