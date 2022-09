RUGBY. À peine arrivé, le genou dans la boîte à gants pour Parra au Stade Français ?

Pour son premier match en tunique rose, le demi de mêlée parisien a joué de malchance en se blessant au genou. Il reste à déterminer le niveau de gravité.

C'est une blessure dommageable pour Morgan Parra et le Stade Français. Ce samedi 3 septembre, on a aperçu deux visages différents de Morgan Parra à la 51e minute. Dans un premier temps, le numéro 9, nouvellement parisien, s'est tordu de douleur quand les médecins du club sont venus examiner son genou. Dans un second temps, le joueur se relève et poursuit le match. Il joue pendant un peu plus de 15 minutes avant d'être remplacé par Arthur Coville à la 68e. Mais alors, qu'est-il arrivé à l'ancien clermontois ? Face à son ancien club, ce n'est pas un cadeau involontairement empoisonné d'un ancien camarade qui a blessé le joueur, non. Il s'agit de son coéquipier actuel, l'ailier anglais Harry Glover, qui lui réalise un croc-en-jambe involontaire. Les deux soldats roses s'effondrent l'un sur l'autre, le ¾ sur le genou de son 9.



Mais alors, si l’international a continué le match sans trop de problèmes, les ennuis ne paraissent malheureusement pas évités. En effet, le manager Gonzalo Quesada s’est exprimé sur le sujet auprès de Rugbyrama : “Je suis légèrement inquiet. Selon le médecin, s’il y a un problème, ce serait le ligament interne du genou droit. Ce serait un moindre mal. Mais on connaît les numéros 9. Morgan dit que ça va. Évidemment, on ne le croit pas du tout. On connaît l’animal. Il va passer des examens. Et si ce n’est que le ligament interne, ce serait une très bonne nouvelle.” En complément, nos confrères précisent également que le joueur “semblait lourdement traîner la jambe” à l’issue du match. Si le demi de mêlée de bientôt 34 ans vient d’arriver, il pourrait déjà être forcé au repos pour quelques semaines, voire plus. On souhaite en tout cas du courage et un bon rétablissement à l'ancien joueur de Bourguoin-Jallieu.