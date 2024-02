200 Plaquages, 200 Rucks : voilà pourquoi Galthié a choisi ''l'intensité combattue'' pour le CHOC haletant face à l'Irlande

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié est revenu sur la composition de l'équipe pour le choc du 6 Nations face à l'Irlande vendredi à Marseille.

RUGBY. 6 NATIONS. La COMPOSITION tant attendue Du XV de France face à L'IrlandeL'Irlande en guise d'entrée pour le XV de France dans ce Tournoi des 6 Nations 2024. Un gros morceau pour les Bleus qui n'ont eu que très peu de temps pour se préparer. Néanmoins, les hommes de Fabien Galthié ont faim après l'énorme déception du Mondial. Et ça tombe bien, puisque les Irlandais devraient leur donner de quoi être repus au coup de sifflet final.

"L'Irlande va nous proposer 200 plaquages. On se prépare à plaquer 200 fois, à jouer 200 rucks sans la possession. Ce qui veut dire : intensité combattue, intensité courue, intensité émotionnelle et maitrise", a confié le sélectionneur tricolore Fabien Galthié en conférence de presse en marge de l'annonce de l'équipe pour ce choc au sommet.

Pour relever le défi et remporter le rapport de force, le staff a donc concocté une équipe, avec les meilleurs éléments du moment, en ayant toujours à l'esprit un équilibre entre les différents profils. Pour rappel, le XV de France n'a pas été épargné par les blessures de Jelonch à Falatea en passant par Meafou, Gros, Flament, Bourgarit sans oublier les absences de Dupont et Ntamack.

"On a cherché à construire l'équipe qui sera la plus performante par rapport à ce rendez-vous et à la stratégie qu'on a définie. Vendredi soir à 21h, on va présenter l'équipe de France la plus forte du moment", lâche le technicien. Une équipe qui comprend notamment Paul Gabrillagues en deuxième ligne aux côtés de Paul Willemse ou encore Yoram Moefana à l'aile. Lequel n'a jamais perdu un match avec les Bleus (6) lorsqu'il a démarré à l'aile, comme le rappelle Actu.fr. RUGBY. 15 de France. Un an après ses débuts dans le 6 Nations, où en est Yoram Moefana dans la hiérarchie des Bleus ?Désormais en charge de l'attaque tricolore, Patrick Arlettaz a rappelé que ce dernier est très en forme avec l'UBB cette saison. Que ce soit au centre ou bien à l'ailier, il possède "un potentiel physique de pénétration, de contest, d'enchaînement des tâches. Il est capable de mettre de la pression sur les rucks. Paul, c'est un peu la même chose : c'est quelqu'un qui a une grande capacité à enchaîner les tâches, les tâches obscures aussi, comme les plaquages mais aussi dans les rucks".

Le Catalan explique que les deux hommes étaient en concurrence avec Cameron Woki et Louis Bielle-Biarrey pour démarrer. Ces deux derniers seront finalement sur le banc des finisseurs, notamment en raison de leurs profils de potentiel facteur X très fort. "Louis dans l'explosivité, dans sa vitesse, dans sa capacité à finir les coups. Cameron avec sa qualité de touche, comme on l'a vu pendant les quatre années du premier mandat de Fabien. On a fait une réflexion là-dedans, pour essayer d'équilibrer."

Galthié de préciser qu'entre l'intensité courue et l'intensité combattue, ils ont choisi la seconde pour commencer la rencontre. L'encadrement français s'attend en effet à un match où les Irlandais vont proposer énormément de séquences de possession. "Il faudra résister à ça. Et il faudra être capable, sur les finisseurs, d'aller chercher ce match-là", ajoute Arlettaz. Une fois de plus, les éléments présents sur le banc auront un rôle énorme à jouer. Des joueurs comme Nolann Le Garrec, présent chez les Bleus depuis le Japon et qui est prêt à prendre le relais selon le sélectionneur, devraient donc avoir leur chance. XV de France. L'heure de gloire est-elle (enfin) arrivée pour Le Garrec ?