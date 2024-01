XV de France. L'heure de gloire est-elle (enfin) arrivée pour Le Garrec ?

Jeune et talentueux, Nolann Le Garrec s'est frayé un chemin en équipe de France parmi des joueurs extrêmement solides. Face à l'Irlande, ce dernier pourrait goûter au 6 Nations.

Cette fois-ci, c'est la bonne ?

Inévitablement, ou presque, Nolann Le Garrec sera sur le banc de touche ce vendredi soir à Marseille, face à l'Irlande. Dans la liste des 34 joueurs retenus par Fabien Galthié, seulement deux demis de mêlée y figuraient. En l'absence de Dupont, Maxime Lucu devrait naturellement être titulaire.

Nolann Le Garrec et l'équipe de France, c'est un petit peu l'histoire de rendez-vous manqués, depuis la saison dernière. Flamboyant en club, avec le Racing 92, l'ancien de Vannes est devenu un patron de son équipe, et un des meilleurs joueurs du Top 14 à ce poste.

Oui, mais voilà, des demi de mêlée tricolore, il n'en manque pas, surtout en Top 14 ! Aux côtés de la star Antoine Dupont, difficile de rivaliser, et de grappiller du temps de jeu. L'expérience et le profil de gestionnaire de Lucu ont plu au staff des Bleus, et ce dernier est, depuis plusieurs saisons, sa doublure officielle. Le Lyonnais Baptiste Couilloud est, lui aussi, toujours dans les parages, et a disputé la dernière Coupe du monde. Enfin, le Toulonnais, Baptiste Serin, brillait en club et postulait même pour une place de titulaire lors du 6 Nations, avant de se blesser, malheureusement.

Mais force de courage et d'abnégation, Le Garrec est passé, petit à petit, devant Couilloud, et serait donc désormais numéro 2 dans la hiérarchie de la charnière en équipe de France. L'année dernière, le joueur du Racing 92 était déjà excellent en club, et avait été convoqué lors du Tournoi. Il avait d'ailleurs été remplaçant face à l'Italie, mais n'avait pas eu l'occasion de rentrer. Dans un match accroché (24-29), Antoine Dupont avait été maintenu jusqu'à la fin.

En 2022, Le Garrec avait aussi été pressenti pour être le numéro 3, derrière Dupont et Lucu, lors de la tournée au Japon. Malheureusement, ce dernier s'était blessé juste avant avec son club.

Cette fois, celui qui n'a que 21 ans devrait connaître sa première cape, face au gros morceau de la compétition, mais qu'importe. En une saison, son statut à évoluer, et bien qu'il soit toujours une pépite, il est également devenu une valeur sûre au poste et un leader naturel.

Une plus-value

À l'instar d'un Baptiste Serin, ou Couilloud, les qualités offensives de Le Garrec sont indéniables, et seront une arme de plus pour le XV de France. Mais ne vous y méprenez pas, son côté fantasque, dynamiteur et ses appuis électriques sont au service du collectif, toujours.

À seulement 21 ans, Nolann Le Garrec est d'une rare maturité, et possède déjà les qualités des meilleurs joueurs à ce poste. Pour commencer, ce dernier a les deux pieds, et frappe la balle de la même manière. Un avantage non négligeable sur la scène internationale, notamment pour les sorties de camps.

Ensuite, c'est un buteur fiable, et il prend d'ailleurs régulièrement le jeu au pied à son compte avec le Racing 92. Il a déjà enquillé 114 points depuis le début de la saison avec les Franciliens.

Enfin, il sait calmer le jeu, et a déjà l'expérience des fins de matchs à risque. Avec 62 matchs de Top 14, et 12 de Champions Cup, Le Garrec pourrait très bien rentrer dans les instants "chaud" de la partie.

Pour résumer, Nolann Le Garrec ne devrait pas avoir de mal pour se mettre au niveau international, et pourrait également aller chercher une titularisation, pourquoi pas face à l'Italie le 25 février, à domicile ?

