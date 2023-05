RUGBY. La Coupe du monde renommée Trophée Jonah Lomu ? L’idée fait son chemin dans la presse étrangère…

De l’autre côté du globe, la question de renommer le trophée William Webb Ellis se pose pour la presse néo-zélandaise. Mais quel nouveau nom lui donner ?

Adieu William et bienvenue Jonah ? Grâce à un article de RugbyPass paru à la fin du mois d’avril, des idées venues de Nouvelle-Zélande arrivent à nos oreilles. Ainsi, certaines personnalités du rugby océanien et anglo-saxon ont émis l’idée de changer le patronyme du trophée soulevé par les vainqueurs de la Coupe du monde tous les 4 ans. Parmi les noms proposés pour incarner ce symbole fort du rugby moderne, celui de Jonah Lomu a été évoqué. Alors qu’il aurait dû fêter ses 48 ans ce vendredi 12 mai, voici les motivations qui poussent certains à appuyer cet hommage au colosse de l'Aotearoa.

William Webb Ellis, une invention pour faire rêver la bourgeoisie anglaise ?

En effet, l’éditorialiste et journaliste Jamie Wall aurait, toujours selon RugbyPass, proposé de modifier le nom du trophée William Webb Ellis. La légende narrant la prise d’un ballon de football avec les mains de la part de l’étudiant anglais a souvent été remise en question. Si elle participe à la grande légende de l’ovalie, son caractère supposément fantaisiste peut faire douter de la pertinence d’un tel hommage. En parallèle, le ballon ovale a su créer bon nombre d’identités et de personnalités iconiques, bien que l’aspect collectif ait continué à être un impératif.

De plus, le journaliste signifierait aussi que les valeurs du rugby auraient changé entre l’époque de William Webb Ellis, la création de la Coupe du monde de rugby et nos mentalités contemporaines. Il explique notamment que le public ciblé par ce sport s’est élargi, mais aussi qu’il s’est affranchi des limites du monde amateur : "Les gentlemen du XIXe siècle avaient besoin d'un moyen de différencier leur sport de tous les autres, et le fait que le rugby soit né dans une école de la noblesse anglaise l'a lié pour toujours à la notion d'amateurisme et à l'idée qu'il devait être dirigé par une classe bourgeoise qui fréquentait ces écoles. Cependant, cette identité n'existe plus et le rugby est professionnel depuis une trentaine d'années."

Mais alors, pourquoi Jonah Lomu ?

Dans cette quête de respect de la mémoire rugbystique, il fallait trouver une personnalité qui incarne ce “nouveau rugby”. En complément, l’éditorialiste Adam Julian de RugbyPass, a suggéré le nom d’un joueur en particulier : Jonah Lomu. Bien que l’ailier All Black n’ait jamais connu le sacre mondial, sa renommée et l’impact qu’il a eu sur le rugby ont été incommensurables.

Il explique notamment que “sa puissance dévastatrice et sa vitesse fulgurante ont captivé l'imagination du monde entier et ont fait connaître le rugby comme il ne l'avait jamais été auparavant.” D’après le journaliste, “l'évolution du rugby vers le professionnalisme aurait manqué d'élan sans l'impact stupéfiant de Jonah.” Il décrit également son essai où il renverse l'Anglais Mike Catt lors de la demi-finale du mondial 1995 comme “, sans doute, le moment le plus emblématique de l'histoire de la Coupe du monde.”

En complément, l’auteur néo-zélandais explique aussi que le nom de Sir Jonny Wilkinson pourrait apparaître sur le trophée. Selon lui, l’impact que l’ouvreur anglais a pu avoir en Europe a été similaire à celui de Jonah Lomu dans le monde. Il conclut son argumentaire par la phrase suivante : “Lomu et Wilkinson. Deux champions aux couleurs de peau différentes, issus des deux hémisphères, reconnus instantanément pour leur contribution exceptionnelle à l'histoire de la Coupe du monde, voilà qui a plus de poids et de pertinence qu'un conte de fées d'écolier vieux de 200 ans.”

