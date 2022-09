RUGBY. ''J'assume cette décision-là à 100%'', Mathieu Raynal revient sur la polémique d'Australie-All Blacks

Ce lundi, lors de la Nuit du Rugby, l'arbitre Mathieu Raynal est revenu sur sa décision polémique lors d'Australie-All Blacks. Un choix qu'il assume totalement.

Lorsque l'on est arbitre, il faut avoir les reins solides. L'arbitre français Mathieu Raynal en est la preuve vivante. En effet, depuis la rencontre de Rugby Championship opposant l'Australie à la Nouvelle-Zélande (5ème journée), celui-ci est sous le feu des critiques, notamment chez les Wallabies. La cause ? Une décision prise dans les tout derniers instants de la rencontre, qui a indirectement amené à l'essai victorieux des Blacks. Si ce choix était le bon au vu de l'attitude totalement anti-sportive de Bernard Foley, il a néanmoins eu du mal à passer au pays d'Oz (en témoignent les nombreux recours demandés par la fédération australienne). Toujours est-il que malgré la polémique et les critiques, Mathieu Raynal ne regrette pas sa décision, et l'assume même complètement.

ARBITRAGE. Au cœur d’une polémique, ces nouvelles vidéos déchargent Mathieu Raynal"J'assume toujours ce que je fais, j'assume cette décision-là à 100%, j'avais les raisons nécessaires pour la prendre (...) Même si c'est une décision forte, qui fait parler, j'essaie de m'affranchir de ces contextes-là, à pression, et de faire ce qui me semble le plus juste : c'est le coeur de mon métier, et parfois, ça crée des polémiques, des frustrations, mais j'assume ce que je fais". Voici les premiers mots de l'arbitre français ce lundi, lors de la Nuit du Rugby. Le Catalan garde donc ses positions sur le sujet, tout en rappelant pourquoi il avait pris cette décision : "Si je prends cette décision, c'est que j'ai des raisons de le faire. En l'occurrence, j'ai averti cinq fois un joueur de taper ce ballon en touche et à un moment donné, je ne pouvais plus faire autrement: ce n'est pas moi qui ai choisi de prendre cette décision-là, c'est le joueur qui m'a forcé à la prendre, ce qui est un peu différent".

RUGBY CHAMPIONSHIP. Chronomètre en main l’Australie dépose plainte contre l’arbitrage de Mathieu RaynalUne rencontre assez compliquée à arbitrer pour Mathieu Raynal, puisqu'elle a été le théâtre de situations critiques (l'on pense également au carton jaune reçu par Swain). Néanmoins, le Français s'en est bien sorti, et a d'ailleurs vu de nombreuses personnes le soutenir, notamment sur la décision prise en fin de match. Pour rappel, c'est finalement la Nouvelle-Zélande qui a remporté ce Rugby Championship 2022, juste devant l'Afrique du Sud. Les Wallabies, eux, finissent finalement 3èmes.

RUGBY CHAMPIONSHIP. Nigel Owens réagit à la polémique autour de la décision de Mathieu Raynal