RUGBY CHAMPIONSHIP. Chronomètre en main l’Australie dépose plainte contre l’arbitrage de Mathieu Raynal

Une semaine après la rencontre, les Australiens ne décolèrent pas. La fédération vient de déposer plainte contre les décisions et l'arbitrage de Mathieu Raynal.

La scène ne vous a sûrement pas échappé. Alors que la rencontre entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande touche à sa fin, jeudi 15 septembre dernier, Mathieu Raynal pénalise Bernard Foley pour gain de temps. Une pénalité qui aboutira à l’essai victorieux des Blacks (37-39). Un succès qui place Beauden Barrett et ses compères dans des conditions idéales pour remporter le Rugby Championship. Mais cette victoire a fait polémique et la décision de l’arbitre français fait réagir aux quatre coins de la planète. D’un côté, forcément, la pilule a du mal à passer et la rancœur est tenace chez les Wallabies. Que ce soit au niveau des supporters, des joueurs, mais aussi auprès de la fédération. En effet, Rugby Australia a déposé une plainte auprès de World Rugby afin d’obtenir des explications sur l’arbitrage de Monsieur Raynal. Les Australiens ont avancé des preuves pour souligner la présumée inconstance du Français dans l’arbitrage des pertes de temps. La première : une pénalité de Richie Mo’unga (71e), qui a pris 85 secondes avant de taper, sans pour autant être alerté par l'homme au sifflet. Mais ce n’est pas tout, et les instances Wallabies ont aussi souligné un temps de jeu effectif de 12 minutes sur une seconde période qui a duré 51 minutes.

Une revanche qui s’annonce électrique

La fédération a donc manié le chrono pour appuyer sa plainte et souligner davantage son mécontentement. Reste à voir quelles seront les suites données par World Rugby. En attendant, Mathieu Raynal fait partie du quatuor d’arbitres désignés pour le match retour. Comme le veut la logique de rotation entre chaque rencontre, il sera cette fois arbitre de touche. Une semaine après, la polémique reste vivace et continue d’alimenter les rubriques. Les joueurs australiens n’y sont pas étrangers et certains ont eu des mots envers l’arbitre français. À l’image du deuxième ligne Jed Holloway, questionné sur le sujet en conférence de presse : “Nous sommes encore amers de la façon dont nous avons perdu, mais on se doit de bien agir. Nous devons contrôler ce que nous pouvons, peu importe si Mathieu Raynal est susceptible. Si nous jouons bien pendant 80 minutes, je suis sûr que nous obtiendrons un bon résultat.” L’ambiance s’annonce électrique, et tout ce beau monde se retrouvera samedi (9h05, heure française) au pays du nuage blanc. Une rencontre qui promet déjà sur, comme en-dehors du terrain.

