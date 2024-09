RUGBY. Jalibert vs Farrell, Penaud vs Arundell, des airs de Crunch sur la pelouse de Chaban-Delmas

C'est certainement la plus belle affiche de cette troisième journée de Top 14. L'UBB accueille le Racing 92 dans son antre, voici les deux compositions officielles.

Bordeaux veut en découdre

Après une courte défaite sur la pelouse du LOU, qui a pu compter sur son buteur Léo Berdeu pour faire basculer la rencontre dans les derniers instants, Bordeaux a envie de retrouver la victoire.

Très en vue lors du premier match de championnat face au Stade Français (46-26), les hommes de Yannick Bru semblent réserver le même sort à leur voisin francilien. Pour cela, le staff bordelais a concocté une solide composition.

Nous commençons par la première avec Jefferson Poirot, Maxime Lamothe et Carlü Sadie, du très lourd. En deuxième ligne, même niveau avec la deuxième titularisation du sécateur Jonny Gray, avec Cyril Cazeaux à ses côtés.

En troisième ligne, Bastien Vergnes-Taillefer retrouve le numéro 6 et Marko Gazzotti conserve sa place en troisième ligne, mais avec le 6 dans le dos, en qualité de troisième ligne centre, Temo Matiu est titularisé.

Pour la charnière, pas de surprise avec Maxime Lucu et Matthieu Jalibert qui seront opposés au tandem Le Garrec/Farrell qui trouve ses marques au fur et à mesure de la compétition. La paire de centres est aussi inchangée avec Moefana et Depoortère.

Aux ailes, d'autres tricolores avec les titularisations de Bielle-Biarrey et de Penaud, qui rivaliseront aussi avec les flèches du Racing 92. À l'arrière, Romain Buros tient son rang.

Sur le banc des remplaçants, l'UBB conserve de très bons éléments comme Matis Perchaud, Adam Coleman, Laclan Swinton, Tevita Tatafu, Janse Van Rensburg, Lesgourgues et Falatea.

UBB 1 J.Poirot 2 M.Lamothe 3 C.Sadie 4 J.Gray 5 C.Cazeaux 6 B.Vergnes-Taillefer 8 T.Matiu 7 M.Gazzotti 9 M.Lucu 10 M.Jalibert 11 L.Bielle-Biarrey 12 Y.Moefana 13 N.Depoortère 14 D.Penaud 15 R.Buros 16 R.Latterade 17 M.Perchaud 18 A.Coleman 19 L.Swinton



20 T.Tatafu 21 Y.Lesgourgues 22 R.Janse Van Rensburg 23 S.Falatea

La composition du Racing 92