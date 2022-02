RUGBY. Italie OUT/Springboks IN, le Tournoi des 6 Nations se défend face aux rumeurs

Face aux rumeurs, l’organisme européen dément ''ajouter ou remplacer un quelconque participant'' de la compétition centenaire.

Certains s’inquiètent pour le Jeu. Notre rugby serait menacé. Suite à la publication d’un article du Daily Mail, l’hypothèse de l’intégration de l’Afrique du Sud en remplacement d’une Italie défaillante fait réagir. La rumeur devenue serpent de mer au fil des années confirmerait la création de grands axes rugbystiques non plus basés sur les hémisphères, mais sur les fuseaux horaires. Pour Rugbyrama, l’ancien troisième ligne Imanol Harinordoquy évoque des Springboks qui viendrait “nous emmerder” et un “grand n’importe quoi”. RUGBY. 6 Nations. Le monde du rugby opposé à l'arrivée de l'Afrique du Sud dans le Tournoi

Pour tenter d’éteindre l’incendie, la structure organisatrice du tournoi s’est exprimée. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, elle dit : “Six Nations Rugby, qui comprend les six fédérations et sélections participantes ainsi que CVC, souhaite confirmer qu'il n'entretient aucune discussion et n'établit aucun plan pour ajouter ou remplacer une quelconque nation.” Cependant, une fédération avait récemment confirmé avoir des liens avec le tournoi européen.

A message to all rugby fans from Six Nations Rugby 👇 pic.twitter.com/l88vAw7ZqB — Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) February 18, 2022

Pour rappel, le président de la Fédération japonaise de rugby Kensuke Iwabuchi communiquait en fin d’année 2021 que sa fédération était en discussion avec l’institution européenne. Dans l’hypothèse de la rejoindre, elle ou le Rugby Championship, le dirigeant asiatique avait confié : “Nous sommes en discussion avec les deux compétitions, mais alors que le Japon est techniquement dans l'hémisphère nord, du point de vue du fuseau horaire, nous sommes plus proches de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et des pays du Pacifique, il est donc probablement logique de se connecter avec leurs compétitions.” Au travers de ces déclarations contradictoires, il semble compliqué de démêler le vrai du faux. RUGBY. Le Japon en discussion avec le 6 Nations et le Rugby Championship

Six Nations Rugby précise également que ces derniers sont avant tout concentrés “sur les discussions stratégiques concernant les fenêtres internationales, d'été et d'automne, la structure de la saison mondiale et veulent assurer des résultats positifs pour le développement du rugby à XV.” En effet, le directeur général Ben Morel travaille actuellement à la restructuration du calendrier international après la Coupe du Monde 2023. Fin janvier, il avait exprimé une volonté d’expansion et de mise en avant des petites nations. Selon des propos relayés par Planet Rugby, il dit : “Afin de donner une voix plus forte aux nations émergentes, quelles qu'elles soient, je crois qu'il pourrait y avoir quelques adaptations aux fenêtres de juillet et de novembre sur une base plus rapide qui pourraient offrir des matchs plus compétitifs à ces sélections.”