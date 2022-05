RUGBY. International. Pourquoi le match Portugal-Italie sera-t-il historique ?

Le test-match entre le Portugal et l'Italie fin juin sera historique dans le rugby international. Notamment en ce qui concerne le corps arbitral du match.

Pour la première fois dans l'histoire du rugby international, une arbitre internationale sera accompagnée d'adjointes femmes pour un match masculin. À l'occasion du test-match entre le Portugal et l'Italie qui aura lieu à Lisbonne le 25 juin prochain, l'Écossaise Hollie Davidson aura en charge la rencontre. Elle sera assistée de l'Anglaise Sarah Cox, ainsi que de la Française Aurélie Groizeleau, et de Claire Hodnett (Anglaise) à la vidéo.

RUGBY. A Périgueux, cette ancienne joueuse et arbitre internationale a trouvé refuge loin de la guerreC'est également la première fois qu'une arbitre aura la responsabilité d'arbitrer une rencontre d'une équipe du Tournoi des Six Nations. Le président de World Rugby, Sir Bill Beaumont, a commenté cette nomination avec enthousiasme : "Félicitations à Hollie, Sara, Aurélie et Claire pour cette nomination historique. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la force et de la profondeur qui ont été développées parmi les officielles de match au niveau mondial et démontre les nombreuses possibilités offertes aux femmes et aux filles qui souhaitent s'impliquer dans ce grand sport ". Les quatre protagonistes seront également présentes à la Coupe du Monde féminine en octobre en Nouvelle-Zélande cette année.

Coupe du Monde. L'Espagne n'a pas dit son dernier mot pour la qualification