INSOLITE. Vous ne l’aviez jamais vu, mais les grèves en plein match de rugby, ça existe !

À l'instar des grèves nationales qui touchent le pays depuis plusieurs semaines et qui se sont accentuées ces derniers jours, le monde du rugby semble ne pas être épargné par cette tendance.

Nous sommes dans l’Aveyron, durant un match comptant pour la phase régulière du championnat de Régional 2, entre Espalion et Camarès. D’apparence ordinaire, l'opposition entre les deux équipes occitanes se déroulait de la plus banale des façons. Le média local Centre Presse Aveyron nous informe que les locaux, plus dominateurs et imposants dans leur jeu, étaient parvenus à prendre l’ascendant sur Camarès, qui avait déjà enregistré quelques absences avant la rencontre. Cependant, c’est à la 70 ème minute que le match prit une tout autre tournure, après une succession de décisions arbitrales à l’encontre des visiteurs. En effet, les joueurs de Camarès ont encaissé un essai de pénalité, puis un autre refusé en leur faveur, en un laps de temps minime. De ce fait, bien remonté contre madame l’arbitre, les visiteurs décidèrent de ne plus jouer, pour manifester leur mécontentement suite aux décisions jugées litigieuses.

Pour faire simple, ces derniers ont totalement arrêté de jouer, laissant passer leurs adversaires durant de longues minutes, plongeant ainsi le stade Michel-Granier dans l’incompréhension générale. Agacé par la situation, le délégué du match ordonna la reprise du jeu de l’équipe de Camarès, après avoir réuni les entraîneurs et dirigeants du club. Menacés par un PV à la note salée, les joueurs ont alors repris un semblant de jeu, mimant des actions jusqu’à la fin du match. Une scène complètement inédite, qui aura eu un impact conséquent sur la rencontre, car le score final est de 44 à 6 pour Espalion !

