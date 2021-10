RUGBY. INSOLITE. Il y a 40 ans, les All Blacks affrontaient… l’Auvergne !

Le 31 octobre 1981, les All Blacks effectuaient une tournée en France et avaient posé leurs valises en Auvergne à Clermont.

Fut un temps, les tournées européennes de nos lointains adversaires rugbystiques ne duraient pas seulement le temps de 3 voir 4 matchs. Non, il y a 40 ans par exemple, les All Blacks étaient venus pour en Europe pour une grosse dizaine de matchs face à la France et à la Roumanie. Mais tous les matchs ne se déroulaient pas face aux sélections officielles, la majorité ayant lieu entre les visiteurs et des équipes réunies pour l’occasion. À ce moment, la dernière confrontation entre les Bleus et les All Blacks correspondait à une historique victoire des tricolores en terre océanienne sur le score de 19 à 24 en 1979 à Auckland. Comme un signe, elle a eu lieu un 14 juillet. La dernière fois que les Néo-Zélandais s’étaient rendus en France, c’était en 1977. Pour l’occasion, les médias présentaient ces fameux “tous noirs” au grand public. Pour en attester, remontons dans le temps avec cet article du Monde paru en novembre 1981 : RUGBY. Abdelatif Benazzi admiratif des All Blacks : ''Ils sont toujours en avance par rapport aux autres''

Prenez un archipel, donnez-lui vaguement la forme d'une botte, mouillez-le au milieu des océans, loin de tout continent, parsemez-le de volcans et de geysers, agrémentez de séismes, mettez sur la terre de l'herbe grasse et sous le sol des pépites, ajoutez là-dessus des troupeaux de moutons comme des poignées de riz sur des marais et mélangez allègrement autochtones maoris et colons anglo-saxons, puis faites mijoter cinq quarts de siècle. Voilà la curieuse recette qui vous donnera les All Blacks, ces joueurs de rugby " tout noirs " dont on a dit qu'ils portent le deuil de leurs adversaires sur leur maillot. Mais pourquoi, au fait, ce noir qui leur est seyant comme à Électre ? Pour une méchante coquille typographique, dit- on, qui fit écrire à un journaliste anglais, à la fin du siècle dernier, " All Blacks ", alors qu'il avait voulu dire " All Back ". Et la teinture aurait pris ainsi pour l'éternité."

68 ans, 12 ans, 3 ans, depuis combien de temps les nations européennes n'ont pas battu les All Blacks ?Les matchs officiels entre la France et la Nouvelle-Zélande ont donné lieu à deux défaites. Il y a exactement 40 ans, le 31 octobre 1981 les All Blacks affrontent par ailleurs une sélection Auvergnate. Une équipe qui malgré quelques beaux représentants comme le clermontois Yves Lafarge, vainqueur du Grand Chelem 1981 avec la France, et la légende toulonnaise Eric Champ s’incline 18 à 10 au Stade Marcel Michelin. Le “barbare de la Rade”, alors âgé de seulement 19 ans, inscrit l’un des deux essais des Auvergnats ce jour-là. Même si la défaite a été une habitude pour les Français durant cette tournée, certaines formations y ont connu l’exception. La formation du Languedoc-Roussillon par exemple arrache le match nul, score final 6 à 6. Natif du Gers, le légendaire capitaine castrais Francis Rui, champion de France en 1993, inscrit l’intégralité des points de son équipe. Le 04 novembre, la plus belle des récompenses se réalisa. La “sélection des Alpes” pris le dessus sur la Nouvelle-Zélande sur le score de 18 à 16. L’équipe comportait notamment Marc Andrieu, futur vice-champion du monde en 1987 et triple champion de France avec le légendaire Grand Béziers qui régna sur le rugby français durant 15 ans entre 1970 et 1985.