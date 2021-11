RUGBY. En 2018, les Bleus se rachetaient face aux Pumas et la presse encensait Fickou

Il y a quasiment 3 ans jour pour jour, la France s’imposait face aux Pumas lors d’un test-match de la tournée d’automne. Une victoire qui avait stoppé une terrible série noire.

On se souvient tous de ce magnifique France-Argentine de 2018 avec un doublé de Mbappe. Mais aujourd’hui, c’est bien de la confrontation face aux Pumas lors de la tournée d’automne 2018 dont nous allons parler. Pour se remettre dans le contexte, Jacques Brunel est à la tête du XV de France depuis 11 mois après l’éviction de Guy Noves. Un limogeage justifié par des résultats jugés peu convaincants depuis sa prise de fonction. Depuis l’arrivée de Jacques Brunel, la France peine à convaincre. Avec seulement 2 victoires pour 9 rencontres disputées avant le match face à l’Argentine, les Bleus sont en plein doute. Ils restent notamment sur une série noire : 5 défaites de rang. Un record depuis l’ère professionnelle. La dernière face aux Springboks avait fait naître quelques espoirs, avant un essai à la 85ᵉ du talonneur Mbonambi et une défaite 26-29. L’entraineur français ne fera que 2 changements dans ses rangs pour le choc face aux Pumas. Sur la compo de 2018, seulement 2 « rescapés » joueront la rencontre de ce samedi, Gaël Fickou et l’actuel capitaine Antoine Dupont. Ce dernier était d’ailleurs remplaçant sur l’ensemble de la tournée de novembre de 2018, Baptiste Serin lui ayant été préféré, Camille Lopez complétait la charnière des Bleus. L’équipe de France était emmenée par Guilhem Guirado, « capitaine courage » de ces années compliquées. Du côté Argentin, on retrouve de nombreux joueurs qui font encore le bonheur de leur sélection. Ils étaient 6 au départ en 2018 à l’être encore pour le test match de samedi, Matera, Petti, Boffelli, Delguy, De La Fuente et enfin le Clermontois Lavanini. Autumn Nations Series. La très belle composition de l'équipe de France pour l'Argentine

Une entame de match catastrophique pour les Tricolores. Après un ballon perdu au contact par Maxime Médard, les Pumas déplacent le ballon jusqu’à l’aile. De La Fuente nous offre une magnifique passe après contact sur une défense hasardeuse de l’ailier Teddy Thomas, il lève le ballon à son ailier Moyano qui finit sa course entre les perches françaises, 0-7 à la deuxième minute. Après 25 minutes et une pénalité de plus au compteur de chaque équipe, la France peut lancer le jeu sur une touche à 40 m de l’en-but adverse. Touche déviée, Serin lance le jeu sur Lopez qui combine bien et met sur orbite l’ancien joueur du Stade Toulousain Yoann Huget. Ce dernier n’aura plus qu’à déplacer le ballon sur Benjamin Fall, récemment entré en jeu, qui jouera un joli deux contre un pour envoyer Teddy Thomas en Terre promise. Baptiste Serin transforme, 8-10 à la 26ᵉ. Retour des vestiaires, 3 points en plus de chaque côté. À la 48ᵉ, Gaël Fickou récupère un ballon en mauvaise posture. La suite, on la connait : d’un numéro magistral, il élimine 3 défenseurs argentins dans une cabine téléphonique. Arrivé à 15 m de la ligne, alors qu’il est enfermé par 3 défenseurs, d’une passe de 25 mètres, il dépose le ballon dans les bras de Teddy Thomas qui n’a plus qu’à plonger dans l’en-but. Une masterclass du centre français. En toute fin de match, sur une touche lobée des hommes de Matera, Guirado récupère la balle et plante le dernier essai de la partie. La France s’impose logiquement 28-13 aux termes d’un match réussi et met fin à la terrible série en cours. Une victoire qui avait en partie convaincu la presse, mais pas de quoi sauter de joie.