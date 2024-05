RUGBY. ‘‘Il faut que la menace soit là’’ : Fabien Galthié fermement opposé au carton rouge de 20 minutes

Fabien Galthié, entraineur du XV de France et membre de la commission World Rugby, s’est manifesté contre la nouvelle formule du carton rouge de 20 minutes.

Il y a deux ans, en mai 2022, les partisans du carton rouge de 20 minutes (autorisant un remplacement du joueur exclu après les 20 minutes de sanction), demandaient un élargissement de ce dispositif.

Cette nouvelle règle est d’ores et déjà expérimentée dans l’hémisphère sud (Rugby Championship, Super Rugby…). Une proposition soutenue par des personnalités comme l’ancien sélectionneur des Wallabies, Dave Rennie (qui siège au sein d’un groupe de travail de World Rugby sur cette évolution).

ARBITRAGE. Carton rouge de 20 minutes ? Nigel Owens alerte sur les dérives d’une telle pratiqueJeudi prochain, l’instance internationale va de nouveau discuter sur ces propositions, en partie favorable à l’intégration progressive de ce carton rouge de 20 minutes dans de nouveaux championnats. Avec un vote pour réaliser des tests, peut-être sur le championnat du monde des moins de 20 ans à venir.

Le board de World Rugby a déjà validé les essais en mars dernier et n'importe quelle compétition peut faire la demande pour tester ce dispositif. (Source : World Rugby)

Une sanction qui ne fait pas l’unanimité

Les opinions divergent, au sein même de la fédération internationale, sur cette nouveauté qui pourrait être appliquée par les arbitres à l’échelle mondiale.

Innovation ou hérésie ? La réforme du carton rouge enflamme le rugby et divise les instancesUn comité haute performance s’est opposé à ce carton rouge de 20 minutes, en appliquant son droit de véto sur l’expansion de cette règle. Ce groupe réunit notamment Eddie Jones, Steve Hansen, Mario Ledesma, Rassie Erasmus, Gregor Townsend et Fabien Galthié.

L’entraineur du XV de France est contre cette nouvelle initiative, une position qu’il justifie dans une interview pour le journal l’Équipe.

On a senti et on sent bien une divergence forte entre le sud, favorable à cette réforme, et le nord. Il y avait un désaccord total. Les arbitres ne se sont pas mouillés, j'ai le souvenir que Conrad Smith me semblait favorable, au contraire de l'Écossais John Jeffrey, clairement hostile. Moi, je suis contre le carton rouge de vingt minutes et je m'étais engagé pour le maintien du carton rouge définitif.

L’ancien joueur du Stade Français et de Colomiers estime que cette modification va même à l’encontre des dernières mesures prises par World Rugby.

On comprend que l'argument de ceux qui poussent pour cette réforme repose sur le fait qu'un match est détruit lorsqu'un carton rouge intervient assez tôt. Déjà, ce n'est pas aussi évident. Pour moi, il faut que la menace soit là, qu'elle reste forte. Si on va vers une menace intermédiaire, ce ne sera pas bon. Et ce ne sera pas cohérent avec tout ce qui est entrepris depuis quelques années et dont on peut observer l'efficacité.

Pour l’ex-entraîneur du MHR, le carton rouge tel qu’il existe actuellement est indispensable sur le plan sportif, mais aussi physique des joueurs de rugby.

On nous a montré des données statistiques spectaculaires qui attestent de l'effet du carton rouge sur la dangerosité de notre sport, le nombre de commotions, de blessures graves. Quand on parle de ça, on s'adresse aussi bien au très haut niveau qu'à tout le rugby et en particulier aux jeunes. Tout ce qui passe en haut se reproduit en bas. J'ajoute que l'introduction d'un carton rouge de vingt minutes va, me semble-t-il, complexifier la lecture de notre jeu.