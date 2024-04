Innovation ou hérésie ? La réforme du carton rouge enflamme le rugby et divise les instances

Changement radical proposé par World Rugby : le carton rouge ne serait plus permanent. La communauté rugbystique est divisée. Les instances françaises s'y opposent.

Le débat fait rage au sein de la grande famille du rugby. World Rugby envisage sérieusement de révolutionner la sanction suprême : le carton rouge. Celui-ci pourrait ne plus être définitif à l'avenir, mais laisser place à un retour du joueur après vingt minutes. Une proposition qui divise, attise les passions et, surtout, met en lumière les divergences notables entre les hémisphères.

Le 19 mars, cette idée a été lancée comme un essai dans l’hémisphère sud, cherchant à dynamiser le jeu et réduire les interruptions. Elle accompagne d'autres mesures radicales, comme l'abolition de la « loi Dupont » et de la « prise du crocodile ». Toutefois, la modification du carton rouge reste la plus controversée, suscitant un véritable tumulte dans nos contrées.

La réaction française ne s'est pas fait attendre. La Fédération Française de Rugby et la Ligue Nationale de Rugby ont exprimé une opposition ferme selon les informations du Midi Olympique. Soulignant que l'impact d'un carton rouge, loin d'être aussi décisif que prétendu par certains, ne justifie pas une telle mesure.

Jean-Marc Lhermet, vice-président de la FFR, rappelle que selon les statistiques, 60 % des matchs marqués par un carton rouge se soldent par une défaite de l'équipe sanctionnée, un chiffre bien loin de l'apocalypse souvent décrite, notamment par les Sudistes. " In fine, l’impact du carton rouge n’est donc pas systématique".

Au-delà des chiffres, c'est la philosophie même du rugby qui est invoquée. La « peur du gendarme » et les sanctions sévères actuelles contribuent à éradiquer les comportements dangereux. "Depuis qu’on a augmenté le niveau de sanction sur des gestes déloyaux, le plaquage cathédrale ou le plaquage en l’air ont quasiment disparu."

Diminuer la portée du carton rouge, c'est risquer un retour en arrière sur ces progrès comportementaux. Plus profondément, cela pourrait diluer le poids de la responsabilité individuelle au sein d'un collectif, essence même du rugby.

La question reste donc brûlante : World Rugby imposera-t-elle cette règle malgré tout ? Des tests dans l’hémisphère nord ou des dérogations spécifiques pour le Top 14 sont envisagés. La réponse définitive est attendue début mai. Mais une chose est certaine : la discussion sur l’avenir de l'ovalie est plus vive que jamais.