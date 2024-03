Les cartons rouges bientôt remplacés ? World Rugby dévoile son plan d'action stratégique

World Rugby vient de lever le voile sur un plan par étape, promettant de revigorer l'attrait global du rugby dans un élan de modernisation ambitieux.

Au sortir du Tournoi des 6 Nations 2024, World Rugby vient de lever le voile sur un plan par étape, promettant de revigorer l'attrait global du rugby dans un élan de modernisation ambitieux. L'objectif est clair : élargir l'horizon du rugby pour captiver une audience plus vaste et plus jeune.

C'est lors du forum "Shape of the Game" que les bases de cette stratégie ont été posées, marquant le début d'une nouvelle ère pour notre sport adoré. La feuille de route se présente en plusieurs phases distinctes, toutes orientées vers l'adoption et l'implémentation des innovations issues du forum.

Ces étapes sont le fruit d'une réflexion profonde sur l'expérience des joueurs et des supporters, visant à fluidifier les matchs, diminuer les arrêts de jeu, et réduire les impacts sur la santé. Un engagement qui traduit une volonté d'adapter le rugby aux réalités du divertissement sportif actuel.

À partir du 19 mars, le monde du rugby verra l'application de nouvelles Directives sur les Règles, un premier pas vers cette transformation. Le Conseil de World Rugby se penchera ensuite sur les recommandations du forum "Shape of the Game" le 9 mai prochain, une étape cruciale dans cette quête d'évolution.

1ère phase dès le 19 mars :

Règle 15.17 : Les joueurs devront jouer le ballon plus rapidement quand celui-ci a été clairement gagné par une équipe dans un ruck. Il sera demandé aux arbitres de dire « jouez-le » (« use it ») plus tôt. Dès lors, le ballon devra être joué et quitter le ruck dans les cinq secondes qui suivent cette instruction

Règle 19.10 : Les talonneurs devront maintenir un pied-frein complet pour aider à la stabilité et la sécurité de la mêlée pendant la séquence d'engagement. Tout ajustement devra maintenir l'action du frein

Règle 6.29 : Renforcement strict des règles expérimentales de 2022 concernant l'entrée des porteurs d'eau dans l’aire de jeu

"Le rugby a toujours été synonyme de changement. Depuis 200 ans, notre sport est né d'un désir d'évolution, et c'est avec cet esprit que nous cherchons à inspirer la prochaine génération de supporters et de joueurs", a commenté Bill Beaumont, président de World Rugby. Sa déclaration traduit un désir profond de réinventer le rugby, de le rendre plus accessible, plus divertissant, et plus compréhensible pour tous.

2e phase - Un ensemble de modifications de règles examiné par le Conseil de World Rugby :

Recommandation visant à apporter des ajustements à la règle 10 concernant les joueurs en jeu en cas de coups de pied dans le jeu courant, conformément à l'expérimentation en cours dans le Super Rugby Pacific, qui vise à réduire les épisodes de ping pong rugby

Suppression de l'option mêlée lors d'un coup de pied franc, réduisant ainsi les temps morts

Interdiction de la pratique dite du « croc roll » (déblayage), afin de renforcer l'accent mis sur la santé des joueurs

Ce plan d'action est le résultat d'un effort collaboratif inédit via le forum "Shape of the Game", réunissant une mosaïque d'acteurs du monde du rugby. Du haut niveau aux amateurs, de la santé des joueurs à l'engagement des supporters, toutes les voix ont été entendues.

3e phase - Règles expérimentales en circuit fermé :

Extension du shot clock (temps imparti) pour la mêlée et les touches et diminution du temps alloué pour les coups de pied

Possibilité de marquer le ballon à l'intérieur de la ligne des 22 mètres à partir d'un renvoi, ce qui favorise les options en attaque

Le ballon doit être joué après que le maul a été arrêté une fois, pas deux

Protection du neuf à la base de la mêlée, du ruck et du maul, suite à des essais réussis en Major League Rugby aux États-Unis et dans des compétitions d'élite et locales en Nouvelle-Zélande

Jeu courant pour la touche pas droit si l'introduction n'est pas contestée

Dans le cadre de la quatrième phase, World Rugby nous apprend que "des groupes de travail spécialisés seront mis en place pour approfondir les aspects identifiés par le forum « Shape of the Game »." Ainsi des recommandations seront présentées au Conseil et elles pourraient bien bouleverser le rugby actuel.

La hauteur des plaquages et les rucks, le TMO ou encore les remplacements sont ciblés. Mais le point qui est sans doute le plus intéressant concerne le carton rouge. A l'avenir, un joueur ayant reçu un carton rouge pourrait être remplacé par un autre joueur après 20 minutes. Avant cela, un test sera mené à l'échelle mondiale et le Conseil devra donner son aval. Une proposition finale lui sera d'ailleurs présentée le 9 mai.