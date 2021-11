RUGBY. Historique : le Top 14 s'exporte au Japon avec la diffusion d'un match dès ce week-end

La Ligue Nationale de rugby a annoncé un accord avec le groupe de médias TV Asahi pour une diffusion du TOP 14 au Japon dès le week-end prochain.

Pro D2. C'est une première ! Un arbitre japonais va officier en FranceCe week-end, le match entre l'USAP de Meyvin Jaminet et Clermont de Kotaro Matsushima de ne sera pas seulement diffusé par le groupe Canal à partir de 15h. En effet, pour la première fois de l'histoire, une rencontre de Top 14 sera proposée au public japonais. La LNR a en effet passé un accord avec le groupe de médias TV Asahi. "Cet accord s'inscrit pleinement dans la démarche de la LNR visant à promouvoir le TOP 14 et ses grands clubs dans le monde entier dans la perspective de la prochaine Coupe du monde qui se déroulera en France en 2023", explique la Ligue dans son communiqué. Le championnat de France de première division est déjà disponible au Royaume-Uni et en Irlande via Premier Sports. Cette fois-ci, il s'ouvre à une audience très large puisque TV Asahi CS dispose de 6,5 millions d'abonnés. Ils pourront suivre un match de Top 14 chaque semaine jusqu'à la fin de la saison ainsi que les cinq rencontres des phases finales. "En signant un accord avec TV Asahi, le TOP14 renforce son maillage en investissant une région à fort potentiel de développement, démontrant par la même occasion l'intérêt grandissant de notre championnat dans le monde", a expliqué René Bouscatel, président de la LNR. Pour l'heure, on ne sait pas si l'accord se reconduit. Cela pourrait notamment dépendre des audiences mais aussi de la présence ou non de Kotaro Matsushima en France. L'international japonais n'a pas encore prolongé. Et sa fédération souhaiterait le faire revenir au pays.