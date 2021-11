Pro D2. C'est une première ! Un arbitre japonais va officier en France

Pour la première fois sous l'ère professionnelle, un arbitre japonais arbitrera deux rencontres françaises. Ce sera de la Pro D2 et ce dès ce vendredi soir.

C'est une première dans l'histoire du rugby professionnel français. Un arbitre japonais sera au sifflet d'une rencontre hexagonale. En effet, Takehito Namekawa arbitrera ce vendredi soir la rencontre opposant Vannes et Provence Rugby. Avant de remettre le couvert une semaine plus tard entre Agen et Oyonnax. Comme évoqué par la Ligue Nationale de Rugby, cette belle initiative est dans le cadre ''d'échanges d'arbitres internationaux initié par World Rugby''.

Une ascension méritée pour le ''référé'' de 31 ans, qui a déjà officié en Top Challenge League et été adjoint du dernier Japon-Australie, qui a vu la victoire des Wallabies sur les Brave Blossoms. Comme relayé par AsieRugby, Namekawa est également un joueur professionnel au sein des Toyota Verblitz, club de Top League. Il évolue au poste de demi de mêlée.