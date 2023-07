RUGBY. France 2023 sera-t-elle la Coupe du monde la plus spectaculaire de l'histoire ?

Avec un temps de jeu effectif en augmentation et des équipes toujours mieux préparées, la Coupe du monde 2023 sera-t-elle la plus spectaculaire de l'histoire ?

Tic-tac, Tic-tac, Tic-tac, deux mois seulement nous séparent du coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby en France. Un événement qui s'annonce d'ores et déjà spectaculaire en termes d'affluence. Il faut dire qu'en entre le lieu d'organisation et le possible sacre d'une nouvelle nation, l'excitation est à son comble chez les supporters. France 2023 devrait l'édition de tous les records. Mais qu'en sera-t-il sur le pré ? Coupe du Monde 2023. Une 10e édition de tous les records qui marquera les espritsIl faut savoir que le temps de jeu effectif est en constante augmentation. En 1987, il était d'un peu plus de 28 minutes si on en croit les chiffres d'Opta, comme le rapporte le site liverugbytickets.co.uk. S'il a baissé en 1995, il a ensuite connu une augmentation constante, s'approchant des 35 minutes en 2019. On pourrait peut-être frôler les 40 minutes lors de la prochaine coupe du monde. C'est en tout cas ce que laisse entrevoir les derniers matchs internationaux.

Crédit image : liverugbytickets.co.uk



Pour rappel, lors du dernier Irlande/France au cours du Tournoi, le temps de jeu effectif avait été de 46 minutes et 15 secondes. Bien sûr, tous les matchs n'auront pas la même intensité lors de la Coupe du monde. Néanmoins, la tendance ne serait plus au jeu de dépossession mais bien de possession. On pourrait donc assister à de très longues séquences de jeu afin de faire craquer l'adversaire. Et si les défenses se fatiguaient, le nombre d'essais pourrait partir à la hausse.



Sachez que c'est lors de la Coupe du monde de rugby 1987 qu'on a vu le plus d'essais avec un total de 224 sur 32 matchs et une moyenne de sept essais par match. "La Nouvelle-Zélande à elle seule était responsable de plus de 5% d'entre eux, ayant franchi la ligne d'essai 43 fois au cours du tournoi", note liverugbytickets.co.uk.

Crédit image : liverugbytickets.co.uk



Avec seulement 148 essais en 32 matches, l'édition 1991 a enregistré le plus faible total d'essais par match (4,63) selon les chiffres d'ESPN. Si le nombre de réalisations a augmenté, c'est aussi parce qu'on a commencé à jouer plus de rencontres à partir de 2003. Une année prolifique avec un total de 332 essais marqués. La moyenne par match était de 6,9, ce qui en fait la deuxième moyenne la plus élevée de tous les temps après 1987.



Il faut dire qu'avec cinq équipes par poule, il y avait plus de matchs à jouer. On a également assisté à des scores fleuves. L'Australie avait par exemple battu la Namibie 142 à 0. Tandis que l'Angleterre a marqué 16 essais à elle seule contre l'Uruguay lors d'un succès 111 à 13. Depuis, le niveau des nations a considérablement augmenté. Il parait désormais impensable de voir de tels résultats bien que certaines rencontres soient déséquilibrées sur le papier.



On pense notamment au match qui attend le Chili face à l'Angleterre dans la poule D. Entre la 6ᵉ nation mondiale et la 22ᵉ, il n'y a pas photo sur le papier. Mais on sait aussi que l'Angleterre pourrait faire tourner en fin des vues phases finales et gérer sa fatigue. Si le XV d'Angleterre parvient à rapidement faire la différence, il pourrait lever le pied dans un second temps. A moins que les Anglais aient besoin de points pour assurer sa qualification. Dans un groupe avec l'Argentine et le Japon, rien n'est écrit à l'avance. D'autant que les Anglais n'ont pas été les plus impressionnants depuis leur finale mondiale en 2019.