RUGBY. Finale Top 14. Toulouse sans Meafou pour affronter Bordeaux, Lebel espéré

Toulouse se présentera sans Emmanuel Meafou pour la finale du Top 14 face à Bordeaux. Blessé, il ne figure pas dans le groupe. Une absence de taille que les Toulousains devront surmonter au Vélodrome.

C'était à prévoir. C'est désormais acquis. Le géant Emmanuel Meafou ne sera pas de la partie pour la grande finale du Top 14 face à Bordeaux, ce vendredi à Marseille. Le colosse toulousain de 145 kg ne figure pas dans le groupe qui a pris la direction du Vélodrome, selon les informations de La Dépêche.

Depuis sa blessure, le staff toulousain n’a jamais été optimiste quant à un retour de Meafou pour cette finale. Une absence confirmée qui devrait pousser les entraîneurs à reconduire la paire Arnold – Flament en deuxième ligne.

Une combinaison qui a déjà fait ses preuves mais qui devra redoubler d’efforts face à une équipe bordelaise qui possède également des talents. Et qui rêve d'un premier Brennus. Pour cela, il leur faudra sortir le match de leur vie.

L'absence de Meafou, qui a joué 19 matchs comme titulaire cette saison, pourrait-elle être préjudiciable pour Toulouse ? Certains le pensent, surtout face à une équipe bordelaise qui n'a pas peur de l'impact physique. Mais Toulouse a montré tout au long de la saison qu'il savait s'adapter et faire face aux défis les plus ardus.

Si Meafou manquera à l’appel, Matthis Lebel, blessé au dos lors de la demi-finale contre Bordeaux, semble aller mieux. Toutefois, il ne devrait pas retrouver sa place de titulaire.

Le staff semble en effet vouloir maintenir Mallia sur une aile et Kinghorn de l'autre. Avec Santiago Chocobares et Pita Ahki aux centres. De plus, Lebel pourrait ne pas figurer sur la feuille de match s'il n'est pas à 100 %. Ange Capuozzo pourrait en profiter pour être dans les 23.

La finale s’annonce palpitante malgré l’absence de plusieurs cadres que sont Mefaou, Jalibet et Tameifuna. Il y aura tout de même du très beau monde de chaque côté lors de ce choc au sommet. Lequel peut paraitre déséquilibré tant les Toulousains ont été impressionnants tout au long de la saison. Néanmoins, les Girondins ont montré qu'ils avaient des ressources pour inquiéter n'importe quelle équipe.