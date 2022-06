RUGBY. Fekitoa, Folau...non mais c'est quoi cette ligne de trois-quarts des Tonga ?

Pour son entrée en lice dans la Pacific Nations Cup, les Tonga affrontent les Fidji avec une ligne de trois-quarts de feu. Fekitoa, Piutau et Folau entre autres, fêteront leur première sélection.

Les Tonga, font leur entrée en lice dans la Pacific Nations Cup ce week-end (compétition regroupant les Tonga, Fidji, Samoa et Australie A) et affronteront les Fidji à Suva. Une rencontre ô combien intéressante, puisque grâce aux nouvelles règles d'éligibilité, la sélection tongienne aura fière allure. Surtout derrière. En effet, les anciens All Blacks Malakai Fekitoa (24 sélections) et Charles Piutau (17 sélections) seront respectivement alignés au centre et à l'arrière. Israël Folau, fera son grand retour sur la scène internationale. L'international australien (73 sélections), qui s'était fait viré de la sélection en 2019, connaîtra sa première sélection avec le maillot rouge, à l'aile. Le centre de l'USAP, Afusipa Taumaoepau, est associé à Fekitoa au centre, tandis que William Havili, portera le numéro 10. Vous l'aurez compris, une ligne de trois-quarts qui a de quoi donner quelques sueurs froides à ses adversaires. Et tellement alléchante sur le papier.

Les Fidji auront cependant de quoi répondre, avec les titularisations de Waisea, Wainiqolo ou Tuicuvu entre autres. Ce qui promet un sacré spectacle à Suva.