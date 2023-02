RUGBY. Faut-il forcément être la première nation mondiale pour remporter la Coupe du monde ?

À six mois de la Coupe du monde, l'équipe de France occupe la deuxième place du classement mondial. Les Bleus doivent-ils forcément monter sur le trône avant le Mondial ?

6 Nations. Pourquoi l'Irlande n'est pas la meilleure nation du monde selon Gaël Fickou ?En cas de victoire contre l'Irlande dans le 6 nations, et même de match nul, l'équipe de France pouvait se hisser à la première place du classement mondial. Les Bleus ont perdu leur premier match depuis 2021 et restent donc au deuxième rang devant la Nouvelle-Zélande. Un classement qui pourrait évoluer d'ici à la Coupe du monde. Pour beaucoup, ces positions ne veulent pas dire grand-chose. Surtout avant une Coupe du monde. Une compétition si particulière que rien ne garantit que la nation qui occupe la première place sera celle qui soulèvera le trophée Webb Ellis. En 2019, l'Afrique du Sud, titrée au Japon, était loin du premier rang au coup d'envoi du Mondial. Si on prend le classement au 15 septembre, soit cinq jours avant le premier match de poules, les Springboks occupaient la 5e place ! Et avant leur sacre de 2007 en France, les Sud-Africains étaient à peine mieux classés (4es). Faut-il y voir une règle ? À savoir qu'il vaut mieux entamer la Coupe du monde en étant un peu moins dans la lumière ?



On pourrait répondre oui, mais aussi non. Lors de son formidable doublé 2011/2015, les All Blacks étaient évidemment classés à la première place. À cette époque, les Kiwis dominaient la planète ovale. Sachez qu'ils ont passé 743 semaines à la première place dont 509 de suite ! L'Afrique du Sud est la deuxième nation à avoir passé le plus de temps au premier rang puis vient l'Angleterre. Mais on est très loin de la domination sans partage des Blacks. Le XV de la Rose a passé 40 semaines semaine au sommet du classement. Pour rappel, l'Angleterre a été la première nation classée à la première place lors de la création du classement en 2003 juste avant le Mondial organisé en Australie. Une compétition qui sera remportée par... les Anglais. On serait donc tenté de dire que l'Afrique du Sud est l'exception qui confirme la règle. Du moins depuis 2003.



On ne peut cependant pas affirmer qu'une nation classée dans le Top 5 mondial comme l'était l'Afrique du Sud avant ces titres récents est un véritable outsider. Elle fait assurément partie des candidats pour le titre. Sans pour autant subir toute la pression de l'équipe classée au premier rang. En revanche, celle qui est numéro 1 est clairement sous le feu des projecteurs. Compte tenu du fait que la France organise le Mondial, les Bleus seront, eux aussi, automatiquement dans la lumière. Nul besoin d'avoir une pression supplémentaire. Leurs performances sous les ordres de Galthié font que l'équipe de France est plus que jamais dans la course. Qu'elle soit deuxième, première où même cinquième au coup d'envoi de la Coupe du monde, son objectif sera le même que tout le monde, remporter le titre.