6 Nations. Pourquoi l'Irlande n'est pas la meilleure nation du monde selon Gaël Fickou ?

Le centre de l'équipe de France Gaël Fickou a un avis très tranché sur le classement mondial. Selon lui, l'Irlande n'est pas la meilleure nation du monde.

6 NATIONS. RUGBY. Pourquoi Irlande/France sera le match le plus dur de l'ère Galthié ?Irlande vs France, la première nation au classement World Rugby face à la deuxième. Un choc que tous les fans de rugby attendent avec impatience. Depuis plus d'un an, ces deux équipes dominent la planète ovale. À quelques mois de la Coupe du monde, cette rencontre va servir de point de repère aux deux groupes pour savoir où ils en sont. Certains y voient aussi un affrontement pour savoir qui est véritablement la meilleure nation du monde en ce moment. En cas de victoire, ou même de match nul, la France passera devant l'Irlande au ranking international. Mais cela fera-t-il de l'équipe de France la meilleure sur la planète ovale ? Le centre des Bleus Gaël Fickou a un avis très tranché sur question comme le rapporte L'Equipe :

Leur prendre la première place en cas de victoire ou de nul serait complètement anecdotique. De toute façon, ça change tout le temps. C'est l'équipe championne du monde qui sera la meilleure du monde. Pour l'instant, c'est l'Afrique du Sud. L'Irlande a beau être n°1 au classement World Rugby, elle n'est pas championne du monde.

RUGBY. 6 Nations. Mais au fait, l'équipe de France peut-elle se hisser à la première place mondiale ?Pour le Racingman, l'Irlande n'est donc pas la meilleure nation du monde malgré son classement. Tout comme la France ne le sera pas, quand bien même, elle sortirait vainqueur de ce choc au sommet. Lequel fait partie des plus gros matchs que les Tricolores aient eu à jouer depuis l'arrivée de Fabien Galthié. Après 14 victoires de rang, ses protégés passent sans doute l'un des plus gros tests avant la Coupe du monde. Mais Fickou ne veut pas résumer le Tournoi a une seule rencontre. "On joue une compétition, pas juste un match. Même si on gagne à Dublin, il faudra gagner les trois autres derrière pour remporter un nouveau titre." Malgré tout, et après la performance en demi-teinte à Rome, ce match fait quand même figure de test pour les Tricolores. S'ils ne passent avec succès, ils peuvent continuer de rêver du Grand Chelem. Mais cela passera aussi par un succès en Angleterre. Ce qui ne sera pas une mince affaire. Mais il ne faut pas non plus oublier les autres rencontres. Et au vu des premiers résultats, c'est le Tournoi qui est un test pour la France, et pas seulement ce déplacement à Dublin. RUGBY. Pourquoi la première journée du 6 Nations a-t-elle été si exceptionnelle ?